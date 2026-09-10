Ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε πολύ ένα τραγούδι που, τουλάχιστον από όσα έχουν καταγραφεί δημόσια, δεν γράφτηκε για να αποτυπώσει τη δική του ζωή. Κι όμως, μετά τον θάνατό του, είναι δύσκολο να το ακούσει κανείς με τον ίδιο τρόπο.

Είναι το «Ποτέ, Ποτέ», ένα τραγούδι που μιλά για τον πόνο, τη μοναξιά, το κακό που μπορεί να σου κάνουν οι άλλοι, αλλά και για την επιλογή να μη γυρίσεις το κακό πίσω «Το χαμόγελο δε μου΄λειψε απ’ τα χείλη, κι ας μου κλέβανε το λάδι απ’ το καντήλι…», λέει ένας από τους στίχους του.

Το τραγούδι, αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που λέει πως κράτησε τον πόνο μέσα του, πως δεν έχασε το χαμόγελό του και πως προτίμησε την αγάπη από την εκδίκηση.

«Ποτέ, ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ

Κι ας ‘θέλανε οι άλλοι το κακό μου

Τι κι αν πέρναγα του πόνου το όριο μου

Το κρατούσα μόνο για τον εαυτό μου»

Και υπάρχουν στίχοι που, τώρα πια, μοιάζουν να αποκτούν μια παράξενη «επικαιρότητα». Όχι επειδή το τραγούδι γράφτηκε για τον ίδιο. Αλλά επειδή ο άνθρωπος που το αγαπούσε δεν είναι πια εδώ για να το τραγουδήσει.

«Ποτέ, ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ». Αυτή είναι η φράση που επιστρέφει ξανά και ξανά μέσα στο τραγούδι. Και όσο προχωρούν οι στίχοι, η εικόνα γίνεται πιο προσωπική.

Την αποκάλυψη ότι αυτό το τραγούδι το αγαπούσε πολύ ο Γιώργος Μαζωνάκης την έκανε η κουμπάρα του και καλή του φίλη, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου που έζησε τον Γιώργο Μαζωνάκη από πολύ κοντά από το 2011 οπότε και την πάντρεψε με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.



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