Ο Γιώργος Σουξές ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου.

«Συζητάω πολλές φορές με το ΑΙ για θέματα δουλειάς, το βρίζω τις περισσότερες φορές. Τα σβήνω μετά τα αρχεία για να μην με θυμάται. Αν αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Εμένα μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνοτος», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

«Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και αυτό είναι ελάττωμα. Ζω μόνος μου και αρκετά μοναχικά. Δεν έχω πολλούς φίλους πια, έχω κάνει ένα ξεκαθάρισμα τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε στη συνέχεια.