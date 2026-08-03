Μπορεί να ξεκινήσει με ένα ανεξήγητο χασμουρητό ή μια παράξενη ενόχληση στο φως. Λίγες ώρες αργότερα, ένας παλλόμενος πόνος μπορεί να σας αναγκάσει να απομονωθείτε σε ένα σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο, προς αναζήτηση μιας προσωρινής ανακούφισης, περιμένοντας απλώς να περάσει.

Η ημικρανία δεν είναι ένας «δυνατός πονοκέφαλος», είναι μια σύνθετη νευρολογική διαταραχή που λόγω της εξουθενωτικής –σε πολλές περιπτώσεις– ενόχλησης που προκαλεί μπορεί να επηρεάσει κάθε στιγμή της καθημερινότητας, από το ξεκίνημα της ημέρας και την εργασία μέχρι τον ύπνο.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα στην κατανόηση όσων συμβαίνουν στον εγκέφαλο πριν και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Όπως σημειώνουν νευρολόγοι στον Guardian, γνωρίζουμε πλέον περισσότερα για τους μηχανισμούς που προκαλούν τον πόνο, τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια, τους παράγοντες που αυξάνουν την ευαισθησία και τις θεραπείες που μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση.

Η ημικρανία δεν είναι ένας απλός πονοκέφαλος

Οι πονοκέφαλοι διακρίνονται γενικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους πρωτοπαθείς και τους δευτεροπαθείς. Οι πρωτοπαθείς πονοκέφαλοι είναι ανεξάρτητες παθήσεις όπου ο πόνος στο κεφάλι αποτελεί το ίδιο το πρόβλημα, ενώ οι δευτεροπαθείς πονοκέφαλοι είναι σύμπτωμα μιας άλλης υποκείμενης ιατρικής πάθησης, βλάβης ή κατάστασης.

Για παράδειγμα, ο πονοκέφαλος μετά την κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται δευτεροπαθής, καθώς προκαλείται από διάφορους παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους σχετίζονται με την αφυδάτωση.

Αντίθετα, η ημικρανία είναι πρωτοπαθής κεφαλαλγία. Παρ’ όλα αυτά, συχνά αντιμετωπίζεται λανθασμένα ως δευτεροπαθής, γεγονός που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα.

Συνοψίζοντας τα συμπτώματά της: Ένας μέτριος ή έντονος πονοκέφαλος, παλλόμενος, συνήθως στη μια πλευρά του κεφαλιού, που σας προκαλεί ναυτία και σας κάνει να θέλετε να ξαπλώσετε, να αποφύγετε το φως και τους θορύβους και να παραμείνετε ακίνητοι, είναι πιθανό να αποτελεί ημικρανία.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο κατά την ημικρανία

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι ημικρανίες προέρχονται από την ενεργοποίηση του τριδυμοαγγειακού συστήματος. Πρόκειται για ένα δίκτυο νεύρων και αιμοφόρων αγγείων που συμμετέχει στην ανίχνευση και τη μετάδοση του πόνου στον εγκέφαλο.

Στο επίκεντρο αυτού του συστήματος βρίσκεται το τρίδυμο νεύρο, το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο αισθητικό νεύρο του κεφαλιού. Είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αισθητηριακών πληροφοριών, όπως η αφή, ο πόνος και η θερμοκρασία, αλλά και για ορισμένες κινητικές λειτουργίες, όπως η μάσηση.

Όταν η λειτουργία του συστήματος διαταραχθεί, οι νευρικές ίνες απελευθερώνουν μια χημική ουσία που ονομάζεται πεπτίδιο σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης, γνωστό ως CGRP. Η ουσία αυτή ενεργοποιεί το δίκτυο του πόνου στον εγκέφαλο, προκαλώντας πονοκεφάλους που μπορεί να κυμαίνονται από μέτριοι έως εξουθενωτικοί.

Οι τέσσερις φάσεις της ημικρανίας

Μια ημικρανία δεν περιορίζεται πάντοτε στις ώρες κατά τις οποίες αισθάνεστε τον έντονο πονοκέφαλο. Συνήθως εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις, με ολόκληρο το επεισόδιο να μπορεί να διαρκέσει ακόμη και ημέρες.

1. Η προειδοποιητική φάση

Η πρώτη φάση ονομάζεται πρόδρομη φάση και μπορεί να εμφανιστεί περίπου 24 ώρες πριν από τον πόνο. Τα συμπτώματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

υπερβολικό χασμουρητό,

συχνότερη ούρηση,

κόπωση,

αλλαγές στην ενέργεια ή τη διάθεση,

ασυνήθιστες λιγούρες για συγκεκριμένες τροφές.

Οι λιγούρες αυτές έχουν οδηγήσει στο παρελθόν στην εσφαλμένη αντίληψη ότι ορισμένες τροφές, όπως το τυρί ή η σοκολάτα, προκαλούν την κρίση. Τα ερευνητικά δεδομένα, όμως, έχουν ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό αυτή την άποψη.

Η λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου δείχνει ότι οι περιοχές που συνδέονται με την επιθυμία για φαγητό μπορεί να ενεργοποιούνται πριν εμφανιστεί ο πόνος. Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν η σοκολάτα που προκάλεσε την ημικρανία. Αντίθετα, η ημικρανία που είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται στον εγκέφαλο προκάλεσε τη λιγούρα για σοκολάτα.

2. Η αύρα

Μετά την πρόδρομη φάση, περίπου το 30% των ανθρώπων που υποφέρουν από ημικρανίες παρουσιάζουν τη λεγόμενη αύρα. Η αύρα μπορεί να περιλαμβάνει:

οπτικές διαταραχές,

φωτεινές λάμψεις, γραμμές ή τυφλά σημεία,

μούδιασμα στο πρόσωπο,

μούδιασμα στα χέρια ή στα πόδια,

δυσκολία στην ομιλία.

Δεν εμφανίζουν όλοι αύρα και η απουσία της δεν σημαίνει ότι ο πονοκέφαλος δεν είναι ημικρανία.

3. Η κρίση της ημικρανίας

Ακολουθεί η κύρια φάση του πόνου, η οποία συνήθως διαρκεί από τέσσερις έως 72 ώρες. Ο πόνος μπορεί να είναι έντονος, παλλόμενος και μονόπλευρος, αν και αυτό δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. Μπορεί επίσης να συνοδεύεται από ναυτία και μεγάλη ευαισθησία στο φως, στους ήχους ή στην κίνηση.

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να παραμείνουν εντελώς ακίνητοι μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

4. Η φάση της εξάντλησης

Η τελευταία φάση ονομάζεται «postdrome». Μετά την υποχώρηση του πόνου, μπορεί να αισθάνεστε εξαντλημένοι, αδύναμοι ή σαν να έχετε χάσει εντελώς την ενέργειά σας. Η κατάσταση αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης μπορεί να αισθανθείτε ότι έχετε επιστρέψει πραγματικά στο φυσιολογικό.

Γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι

Το σύστημα που προκαλεί τις αισθήσεις του πόνου πιθανότατα εξελίχθηκε για συγκεκριμένους προστατευτικούς λόγους. Όταν κάποιος έχει μηνιγγίτιδα, έναν τραυματισμό στο κεφάλι ή μια κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο, όπως ένας όγκος, η αυξημένη προδιάθεση για πονοκέφαλο μπορεί να λειτουργεί ως προειδοποίηση ότι κάτι συμβαίνει.

Υπάρχει επίσης η θεωρία ότι σε παλαιότερες εποχές τα γονίδια που σχετίζονται με την ημικρανία ενδέχεται να προσέφεραν κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος στον θόρυβο, στο φως ή στην κίνηση θα μπορούσε να είναι περισσότερο σε εγρήγορση και να μην κοιμάται βαθιά, αυξάνοντας πιθανώς τις πιθανότητες επιβίωσής του.

Στη σύγχρονη ζωή, όμως, η συγκεκριμένη ευαισθησία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Οι περισσότεροι δεν χρειάζεται πλέον να παραμένουν σε επιφυλακή γύρω από μια φωτιά, αλλά εργάζονται σε γραφεία με έντονο τεχνητό ή φθορίζοντα φωτισμό, οθόνες και συνεχή ερεθίσματα.

Οι ορμονικές, περιβαλλοντικές και καθημερινές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν την ευαισθησία σας στις κρίσεις. Παράλληλα, ο εγκέφαλος ορισμένων ανθρώπων μπορεί να είναι γενετικά προδιατεθειμένος να αντιδρά με μεγαλύτερη ευκολία και να προκαλεί συχνότερους πονοκεφάλους.

Από την εφηβία μέχρι τη μέση ηλικία

Η ημικρανία προσβάλλει μεγάλο αριθμό ανθρώπων κατά τα χρόνια που θεωρούνται συνήθως τα πιο παραγωγικά της ζωής τους, από την εφηβεία έως τη μέση ηλικία και την εμμηνόπαυση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι γυναίκες φαίνεται ότι εμφανίζουν ημικρανίες περίπου δύο φορές συχνότερα από τους άνδρες. Οι λόγοι πιθανότατα σχετίζονται τόσο με ορμονικές διαφορές όσο και με διαφορές στην ευαισθησία του εγκεφάλου απέναντι στις χημικές ουσίες του πόνου. Η μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες μπορεί να αποτελεί ακόμη έναν λόγο για τον οποίο η πάθηση δεν αντιμετωπιζόταν παραδοσιακά με τη σοβαρότητα που της αναλογεί.

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν συχνές κρίσεις επηρεάζεται σημαντικά η καθημερινότητά τους, καθιστώντας τους δυσλειτουργικούς για αρκετές ημέρες, δυσκολεύοντας την εργασία τους, τη φυσιολογική λειτουργία τους ακόμη και τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Τι μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα μιας κρίσης

Παρότι δεν μπορείτε να ελέγξετε κάθε παράγοντα που σχετίζεται με την ημικρανία, μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης μιας κρίσης αναγνωρίζοντας ορισμένες καταστάσεις που επηρεάζουν την ευαισθησία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τους νευρολόγους, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίζουν:

η έλλειψη ύπνου ή ο υπερβολικός ύπνος,

η απότομη διακοπή ή στέρηση της καφεΐνης,

η αφυδάτωση,

το έντονο ή παρατεταμένο στρες.

Η σχέση ανάμεσα στις οθόνες και την εμφάνιση ημικρανίας δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Τα άτομα με ημικρανία παρουσιάζουν συνήθως ευαισθησία στο φως, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί πλήρως ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή προκαλεί από μόνη της τις κρίσεις.

Η αναγνώριση των προσωπικών σας μοτίβων, η σταθερότητα στον ύπνο, η επαρκής ενυδάτωση και η προσεκτική διαχείριση της καφεΐνης και του στρες μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της συχνότητας των επεισοδίων.

Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν τα δεδομένα

Η αναγνώριση του ρόλου της ουσίας CGRP έχει οδηγήσει σε μια νέα εποχή στη θεραπεία της ημικρανίας. Πλέον υπάρχουν φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εμποδίζουν τη συγκεκριμένη χημική ουσία ή τη δράση της στο νευρικό σύστημα.

Μία κατηγορία φαρμάκων είναι τα λεγόμενα gepants, που χορηγούνται συνήθως σε μορφή δισκίου και λειτουργούν μπλοκάροντας τον υποδοχέα του CGRP. Κύριες φαρμακευτικές ουσίες της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι οι:

Ριμεγκεπάντη

Ατογεπάντη

Ουμπρογεπάντη

Ζαβεγεπάντη

Υπάρχουν επίσης τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά του CGRP, τα οποία συχνά αναφέρονται ως «mAbs». Αυτά χορηγούνται συνήθως με μηνιαία ένεση.

Οι δύο αυτές κατηγορίες θεραπειών έχουν αλλάξει ριζικά τη φροντίδα των ανθρώπων με ημικρανίες τα τελευταία χρόνια.

Μην διστάζετε να αναζητήσετε βοήθεια

Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι ίδιοι οι ασθενείς ότι δεν χρειάζεται να υπομένουν σιωπηλά τις κρίσεις ή να θεωρούν ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση. Η σωστή διαχείριση της ημικρανίας μπορεί να είναι καθοριστική για τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να παραμείνει λειτουργικός, να εργαστεί και να συνεχίσει την καθημερινότητά του.

Η ημικρανία είναι μια πραγματική νευρολογική διαταραχή και όχι ένας «απλός πονοκέφαλος». Η κατανόηση των προειδοποιητικών συμπτωμάτων, η αναγνώριση των παραγόντων που αυξάνουν την ευαισθησία και η αναζήτηση εξειδικευμένης θεραπείας μπορούν να προσφέρουν πραγματική ανακούφιση.

Για τους ανθρώπους που υποφέρουν, το πιο σημαντικό μήνυμα των νευρολόγων είναι ότι πλέον τα δεδομένα για την ημικρανία έχουν αλλάξει. Η επιστήμη κατανοεί πολύ καλύτερα τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και διαθέτει νέες θεραπευτικές επιλογές που μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά τον πόνο και να προσφέρουν μια καθημερινότητα χωρίς ανυπόφορες και εξαντλητικές κρίσεις.