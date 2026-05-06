Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Δρ. Μαρία Σακουφάκη, Επισκέπτρια Δημόσιας Υγείας, Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρόεδρος ΔΣ ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ, αναλύει τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού πυλώνα πρόληψης. Στη συνέντευξή της στο Newsbeast, αναδεικνύει τις σύγχρονες προκλήσεις για την εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα, τον κρίσιμο ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσα από έγκυρη ενημέρωση και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ποια είναι η σημασία της Παγκόσμιας Εβδομάδας Εμβολιασμού 2026 για το ελληνικό σύστημα υγείας και την κοινωνία;

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026 αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που στοχεύει στην προώθηση της αξίας των εμβολίων και στην πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι εμβολιασμοί, μαζί με το καθαρό πόσιμο νερό, συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα επιτεύγματα της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο — αποτελούν, ουσιαστικά, διαχρονικό μέτρο πρόληψης. Για το ελληνικό σύστημα υγείας και την κοινωνία, η σημασία της εβδομάδας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Ο εμβολιασμός συμβάλλει στη μείωση θνησιμότητας και νοσηρότητας, στη μείωση του φόρτου νοσηλειών, στην αποφυγή της αναπηρίας και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Αποτελεί ανάχωμα στη χρήση αντιβιοτικών και συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της εμφάνισης σοβαρών ασθενειών, περιορίζοντας τις νοσηλείες και την πίεση στα νοσοκομεία. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Παράλληλα, η εβδομάδα αυτή ενισχύει τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να ενημερώσουν το κοινό και να αντιμετωπίσουν τη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια.

Επιπλέον, για την κοινωνία, η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού λειτουργεί ως μέσο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών. Αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες και συμβάλλει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Ταυτόχρονα, προωθεί την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια και προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

Συνολικά, η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026 αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ πολιτείας, επαγγελματιών υγείας, επιστημονικού κόσμου, φορέων ασθενών και εταιρειών, χτίζοντας εμπιστοσύνη μεταξύ θεσμών και πολιτών, και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο υγιούς και προστατευμένης κοινωνίας.

Ποια είναι σήμερα τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στην Ελλάδα;

Σήμερα, τα σημαντικότερα εμπόδια στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι πολυπαραγοντικά και επηρεάζουν διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού.

Αρχικά, ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια. Πρόκειται για την καθυστέρηση ή και την άρνηση εμβολιασμού, παρά τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Η διστακτικότητα αυτή σχετίζεται με έλλειψη εμπιστοσύνης, φόβους για την ασφάλεια των εμβολίων και επιρροή από παραπληροφόρηση.

Ένα δεύτερο σημαντικό εμπόδιο είναι οι ανισότητες στην πρόσβαση. Παρόλο που το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών καλύπτει δωρεάν τα εμβόλια, υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες με χαμηλότερη κάλυψη, όπως οι κοινότητες Ρομά ή άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι πιο δύσκολη.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν πρακτικά εμπόδια, όπως η δυσκολία προγραμματισμού ραντεβού, η έλλειψη ενημέρωσης ή η περιορισμένη επαφή με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ακόμη, παρατηρείται εφησυχασμός σε μέρος του πληθυσμού, δηλαδή η αντίληψη ότι ο εμβολιασμός δεν είναι απαραίτητος, ιδιαίτερα όταν τα νοσήματα έχουν μειωθεί και δεν θεωρούνται άμεση απειλή.

Τέλος, υπάρχουν και θεσμικές ή οργανωτικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό πολιτικών δημόσιας υγείας και ενίσχυση της ενημέρωσης και της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και συστήματος υγείας.

Συνολικά, τα εμπόδια στην εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ιατρικά, αλλά κυρίως κοινωνικά και οργανωτικά. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί συνδυασμό ενημέρωσης, βελτίωσης της πρόσβασης και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του κοινού προς την επιστήμη και τους θεσμούς.

Πώς συμβάλλουν οι Επισκέπτες Υγείας στην προώθηση του εμβολιασμού και στην ενημέρωση των πολιτών;

Οι Επισκέπτες Υγείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του εμβολιασμού και στην ενημέρωση των πολιτών, γεγονός που απορρέει από την ίδια τη φύση της εργασίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κύριο αντικείμενο των επαγγελματικών καθηκόντων του Επισκέπτη Υγείας είναι η πρόληψη, η αγωγή υγείας και η προαγωγή υγείας — ο ρόλος του τον αναδεικνύει ως βασικό κρίκο σύνδεσης μεταξύ του συστήματος υγείας και της κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι Επισκέπτες Υγείας συμβάλλουν σημαντικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού: εφαρμόζουν προγράμματα προαγωγής εμβολιασμού, ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους πολίτες μέσω άμεσης επικοινωνίας, παρέχοντας έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα οφέλη και την ασφάλεια των εμβολίων — δίνοντας έτσι στον πολίτη τη δυνατότητα να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Χτίζουν, παράλληλα, σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες — σχέση ιδιαίτερα σημαντική για την αποδοχή των εμβολίων, καθώς οι πολίτες είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν συστάσεις από επαγγελματίες που εμπιστεύονται. Αυτό συμβάλλει επίσης αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση μύθων και παραπληροφόρησης.

Επιπλέον, έχουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη, καθώς εντοπίζουν άτομα ή ομάδες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και παρεμβαίνουν στοχευμένα. Συχνά δραστηριοποιούνται σε σχολεία, κοινότητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στον εμβολιασμό.

Παράλληλα, ο ΠΣΕΥ διοργανώνει αποκλειστικά δικές του δράσεις. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αναπτύξαμε μια πολυεπίπεδη στρατηγική:

Ακαδημίες Προαγωγής Εμβολιασμού: Διοργανώσαμε 6 Ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα —σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο και Ιωάννινα— εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες υγείας στη σωστή προσέγγιση του πολίτη.

Διοργανώσαμε 6 Ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα —σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο και Ιωάννινα— εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες υγείας στη σωστή προσέγγιση του πολίτη. Εξειδικευμένη Ενημέρωση : Πραγματοποιήσαμε Webinar για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, εστιάζοντας στις νέες προκλήσεις.

: Πραγματοποιήσαμε Webinar για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, εστιάζοντας στις νέες προκλήσεις. Πανελλήνια Εκστρατεία για τον HPV: Συνεχίζουμε με ένταση την ενημέρωση για την εξάλειψη των καρκίνων που σχετίζονται με τον HPV.

Συνεχίζουμε με ένταση την ενημέρωση για την εξάλειψη των καρκίνων που σχετίζονται με τον HPV. Νέο Ενημερωτικό Έντυπο: Επικαιροποιήσαμε το έντυπο ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, ενσωματώνοντας όλα τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, ώστε ο κάθε πολίτης να έχει στα χέρια του έγκυρη πληροφορία.

Επικαιροποιήσαμε το έντυπο ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, ενσωματώνοντας όλα τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, ώστε ο κάθε πολίτης να έχει στα χέρια του έγκυρη πληροφορία. Διαρκής Παρουσία: Με δελτία τύπου, αρθρογραφία και καθημερινές δράσεις των μελών μας από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, παρεμβαίνουμε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να νικήσουμε την παραπληροφόρηση.

Συνολικά, οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της προαγωγής του εμβολιασμού και της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών.

Παρατηρείτε αύξηση του δισταγμού απέναντι στα εμβόλια τα τελευταία χρόνια; Αν ναι, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πράγματι αύξηση ή/και διατήρηση του δισταγμού απέναντι στα εμβόλια, τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη. Παρότι τα εμβόλια είναι διαθέσιμα και αποτελεσματικά, η εμβολιαστική κάλυψη δεν έχει επανέλθει πλήρως στα προ της πανδημίας επίπεδα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζει στασιμότητα ή και μικρή μείωση.

Ο δισταγμός αυτός οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Η παραπληροφόρηση και η διάδοση ψευδών ειδήσεων, ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων, επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη του κοινού. Παράλληλα, υπάρχει εφησυχασμός, καθώς πολλές ασθένειες έχουν περιοριστεί και δεν θεωρούνται πλέον άμεση απειλή. Επιπλέον, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς θεσμούς και επαγγελματίες υγείας, αλλά και πρακτικά εμπόδια (όπως δυσκολία πρόσβασης ή οργάνωσης ραντεβού), ενισχύουν το πρόβλημα.

Στην Ελλάδα, μελέτες δείχνουν ότι η εμβολιαστική κάλυψη σε ορισμένα εμβόλια (όπως το HPV) παραμένει χαμηλότερη από τους διεθνείς στόχους, γεγονός που σχετίζεται και με τον δισταγμό, την ελλιπή ενημέρωση και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτείται συνδυασμός παρεμβάσεων:

Ενίσχυση της ενημέρωσης : Παροχή αξιόπιστης, επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης από επαγγελματίες υγείας.

: Παροχή αξιόπιστης, επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης από επαγγελματίες υγείας. Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης : Έλεγχος και άμεση απάντηση σε ψευδείς ειδήσεις και μύθους.

: Έλεγχος και άμεση απάντηση σε ψευδείς ειδήσεις και μύθους. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης : Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και συστήματος υγείας.

: Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και συστήματος υγείας. Διευκόλυνση της πρόσβασης : Απλοποίηση διαδικασιών, καλύτερη οργάνωση υπηρεσιών και προσέγγιση ευάλωτων ομάδων.

: Απλοποίηση διαδικασιών, καλύτερη οργάνωση υπηρεσιών και προσέγγιση ευάλωτων ομάδων. Στοχευμένες παρεμβάσεις: Εκπαίδευση και δράσεις ενημέρωσης σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με χαμηλή κάλυψη.

Συνολικά, ο δισταγμός απέναντι στα εμβόλια αποτελεί σύγχρονη πρόκληση δημόσιας υγείας. Η αντιμετώπισή του δεν βασίζεται μόνο στην παροχή εμβολίων, αλλά κυρίως στην ενημέρωση, την εμπιστοσύνη και την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων προαγωγής εμβολιασμού.

Ποιος είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τα εμβόλια;

Αρχικά, οι επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (όπως οι γενικοί ιατροί, οι επισκέπτες υγείας και οι παιδίατροι) έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Μέσα από αυτή τη σχέση, μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένη ενημέρωση, να απαντούν σε ερωτήσεις και να αντιμετωπίζουν φόβους ή επιφυλάξεις σχετικά με τα εμβόλια.

Επιπλέον, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συμβάλλει στην έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών. Οι επαγγελματίες υγείας ενημερώνουν για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, υπενθυμίζουν την ανάγκη για αναμνηστικές δόσεις και ενθαρρύνουν τον εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Παράλληλα, διευκολύνει την πρόσβαση στον εμβολιασμό, καθώς οι υπηρεσίες παρέχονται κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών. Αυτό μειώνει πρακτικά εμπόδια και ενισχύει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και μπορούν να διορθώνουν λανθασμένες αντιλήψεις που κυκλοφορούν, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, μέσω προγραμμάτων πρόληψης και δράσεων στην κοινότητα, ενισχύεται η κουλτούρα πρόληψης και η αποδοχή των εμβολίων ως βασικού μέσου προστασίας της δημόσιας υγείας.

Συνολικά, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τα εμβόλια, καθώς συνδυάζει την άμεση επαφή με τον πολίτη, την έγκυρη ενημέρωση και την εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Δρ. Μαρία Σακουφάκη, Επισκέπτρια Δημόσιας Υγείας, Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρόεδρος ΔΣ ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ

Υπάρχουν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης;

Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα που χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υποεμβολιασμού για κοινωνικούς, οικονομικούς ή πρακτικούς λόγους.

Θα εστιάσω στην περιφέρεια και κυρίως στους κατοίκους απομακρυσμένων ή αγροτικών περιοχών που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η γεωγραφική απομόνωση και η περιορισμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας δυσχεραίνουν την τακτική πρόσβαση σε εμβολιαστικά προγράμματα.

Άλλη σημαντική κατηγορία είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Παρότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από λοιμώδη νοσήματα, συχνά παρατηρείται ελλιπής κάλυψη σε εμβόλια ενηλίκων, όπως της γρίπης ή του πνευμονιόκοκκου.

Ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται και στους εφήβους και τους νέους ενήλικες, ιδίως για εμβόλια όπως το HPV, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα, κυρίως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης ή δισταγμού.

Σημαντική ομάδα αποτελούν οι ευάλωτες κοινωνικά κοινότητες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Οι ομάδες αυτές συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, γλωσσικά εμπόδια ή και έλλειψη ενημέρωσης, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού.

Επίσης, οι Επαγγελματίες Υγείας αποτελούν μια ομάδα-κλειδί, καθώς η μη επαρκής εμβολιαστική τους κάλυψη μπορεί να επηρεάσει τόσο τη δική τους υγεία όσο και την εμπιστοσύνη των ασθενών.

Τέλος, υπάρχουν και άτομα με χαμηλό επίπεδο υγειονομικού εγγραμματισμού, τα οποία δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σημασία του εμβολιασμού και είναι πιο ευάλωτα στην παραπληροφόρηση.

Συνολικά, η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης απαιτεί στοχευμένες, προσαρμοσμένες παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας, με έμφαση στην ενημέρωση, την πρόσβαση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το σύστημα υγείας.

Πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αξιοποιηθούν για την καλύτερη ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό;

Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την ενημέρωση και την προώθηση του εμβολιασμού, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά και υπεύθυνα.

Αρχικά, προσφέρουν άμεση και ευρεία διάδοση της πληροφορίας. Μέσω ψηφιακών πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων, οι υγειονομικοί φορείς μπορούν να φτάσουν γρήγορα σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μεταφέροντας έγκυρα και επιστημονικά τεκμηριωμένα μηνύματα για τα εμβόλια.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στοχευμένης ενημέρωσης. Με τη χρήση δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων, τα μηνύματα μπορούν να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ή κοινωνικές ομάδες (π.χ. νέοι, γονείς, ηλικιωμένοι), αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.

Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινό. Οι πολίτες μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις από ειδικούς, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και μειώνει τη διστακτικότητα.

Ακόμη, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν πρακτικά τον εμβολιασμό, με την καταγραφή στα μητρώα εμβολιασμού όπου μπορούμε να αντλούμε επιδημιολογικά δεδομένα και ποσοστά εμβολιασμού χρήσιμα για το σχεδιασμό των πολιτικών πρόληψης, ακόμη μέσω εφαρμογών υπενθύμισης ραντεβού, ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και ψηφιακών πιστοποιητικών εμβολιασμού, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση των πολιτών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται και η παραπληροφόρηση, η οποία διαδίδεται εύκολα στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συνεχής παρουσία αξιόπιστων πηγών, έλεγχος της πληροφορίας και εκπαίδευση των πολιτών στην κριτική αξιολόγηση των πηγών.

Συνολικά, οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, εφόσον χρησιμοποιούνται με στρατηγικό σχεδιασμό, διαφάνεια και επιστημονική εγκυρότητα.

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους πολίτες με αφορμή τη φετινή εβδομάδα εμβολιασμού;

Το βασικό μήνυμα προς τους πολίτες με αφορμή τη φετινή Εβδομάδα Εμβολιασμού είναι ότι ο εμβολιασμός αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές πράξεις πρόληψης για την προστασία της υγείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Τα εμβόλια δεν προστατεύουν μόνο το άτομο που εμβολιάζεται, αλλά και τους γύρω του, ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν ή διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Με τον τρόπο αυτό, τα εμβόλια συμβάλλουν στη δημιουργία μιας «ασπίδας» προστασίας για ολόκληρη την κοινωνία — μια στρατηγική που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε διεθνές επίπεδο.

Είναι σημαντικό οι πολίτες να εμπιστεύονται την επιστημονική γνώση και τους επαγγελματίες υγείας και να ενημερώνονται από έγκυρες πηγές. Ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο την παιδική ηλικία, αλλά είναι απαραίτητος σε όλα τα στάδια της ζωής — αυτό αποτελεί άλλωστε και το σύνθημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ).

Τέλος, η ευρεία συνεργασία — πολιτείας, επιστήμης, φορέων και επαγγελματιών υγείας — είναι καθοριστική. Με υπευθυνότητα και ενημέρωση, μπορούμε να προλάβουμε ασθένειες, να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να διασφαλίσουμε ένα πιο υγιές μέλλον για όλους.