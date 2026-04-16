Στη σοβαρή περιπέτεια υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, σε ηλικία μόλις 53 ετών, αναφέρθηκε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να προσέχουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως την υπέρταση, τη χοληστερίνη, το σάκχαρο, το κάπνισμα αλλά και το άγχος, προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Όπως ανέφερε η κ. Ψαλτοπούλου στην εκπομπή NEWSROOM του ΕΡΤnews, ο οργανισμός δεν χτυπά κάποιο «καμπανάκι» πριν συμβεί το εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό, και ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, να γίνεται πρόληψη η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της υπέρτασης, του σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας, της υπερλιπιδαιμίας, το να μην καπνίζουμε, το να περπατάμε ή να έχουμε κάποια τακτική σωματική δραστηριότητα και το να έχουμε μία υγιεινή διατροφή.

Όπως εξηγεί η κ. Ψαλτοπούλου, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι διαταραχές της αιμάτωσης του εγκεφάλου και μπορεί να είναι ισχαιμικά – είναι τα πιο συχνά – υπάρχει όμως και το αιμορραγικό εγκεφαλικό που έχουμε την αιμορραγία. Στο ισχαιμικό κλείνει το αγγείο και στο αιμορραγικό σπάει.

Αυτά τα νοσήματα είναι η τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες – μαζί με τη στεφανιαία νόσο και τον καρκίνο – και δυστυχώς είναι η βασική αιτία αναπηρίας, όπως λέει η κ. Ψαλτοπούλου.

Οι αιματολογικές εξετάσεις δεν μπορούν να δείξουν κάτι, ωστόσο μπορούν να δώσουν τους προδιαθεσικούς παράγοντες (υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, πίεση κτλ).

Όσον αφορά τη συμπτωματολογία, όταν ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα σπάει, είναι σιωπηλό. Δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε και γι’ αυτό απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά, «στη συμπτωματολογία που κάποιος γύρω μας μπορεί να έχει γενικά και για τα εγκεφαλικά, για το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, έχουμε πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, την πτώση, τη διαταραχή της συνείδησης, επιληπτικές κρίσεις, οποιοδήποτε νευρολογικό έλλειμμα, είτε αισθητικά είτε κινητικά, είτε διαταραχή ομιλίας. Επομένως, οποιονδήποτε έχουμε γύρω μας με πονοκέφαλο και διαταραχή, κινητική, αισθητική ή συνείδησης, είναι πολύ σημαντικό να τρέξουμε στο νοσοκομείο, γιατί όσο γρηγορότερα πάμε, τόσο γρηγορότερα θα έχουμε τη διάγνωση, αλλά και την αντιμετώπιση», τονίζει η κ. Ψαλτοπούλου.