Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος φέρεται να αντιμετωπίζει ένα διαρκές μέτωπο παρεμβάσεων στο έργο του, με πρόσωπα που συνδέονται με το προηγούμενο εκκλησιαστικό περιβάλλον να εξακολουθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, να διαδραματίζουν ρόλο στα εσωτερικά της Μητρόπολης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάποια απο αυτά τα πρόσωπα έχουν κατά καιρούς επιχειρήσει να διατηρήσουν επιρροή σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Μητρόπολης. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως υποστηρίζεται, έχουν περιορίσει την ελευθερία κινήσεων του Μητροπολίτη στην άσκηση της ποιμαντικής και διοικητικής του ευθύνης.

Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, όπου έχει την ευκαιρία να αναπαυθεί πνευματικά και να συναντήσει ανθρώπους του εκκλησιαστικού και πνευματικού του περιβάλλοντος. Στις συζητήσεις αυτές φέρεται να έχει τεθεί εκ νέου η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Ζάκυνθο και η ανάγκη να υπάρξουν σαφέστερες διαχωριστικές γραμμές στην άσκηση της εκκλησιαστικής διοίκησης.

Ο Διονύσιος εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 7 Οκτωβρίου 2011, αναλαμβάνοντας την ποιμαντική ευθύνη της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου και Στροφάδων. Από τότε, η σχέση του με το προηγούμενο εκκλησιαστικό περιβάλλον έχει αποτελέσει επανειλημμένα πεδίο εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Μία ακόμη αφορμή για την αντιπαράθεση

Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο περιβάλλον προστέθηκε και η υπόθεση ενός κληρικού, η χειροτονία του οποίου αποτέλεσε ακόμη μία αφορμή για αντιδράσεις και νέες συζητήσεις στους κόλπους της τοπικής Εκκλησίας.

Η χειροτονία του και κυρίως ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από ανθρώπους που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα των σχέσεων και των ισορροπιών που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τη Μητρόπολη.

Οι συζητήσεις στην Αθήνα και η επόμενη ημέρα

Κατά τις επαφές του στην Αθήνα, άνθρωποι του πνευματικού του περιβάλλοντος φέρεται να έχουν εισηγηθεί στον Μητροπολίτη Διονύσιο να εξετάσει τη λήψη εκκλησιαστικών μέτρων απέναντι σε συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της Μητρόπολης.

Στις ίδιες συζητήσεις τίθεται και το ζήτημα των ορίων ανάμεσα στις διαφορετικές εκκλησιαστικές αρμοδιότητες, καθώς και η ανάγκη ο εκάστοτε Μητροπολίτης να μπορεί να ασκεί απερίσπαστα την κανονική, ποιμαντική και διοικητική του ευθύνη.

Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος συνεχίζει την ποιμαντική του διακονία, ενώ η παραμονή του στην Αθήνα του δίνει αυτή την περίοδο τη δυνατότητα για πνευματική ανάπαυση, προσευχή και συναντήσεις με ανθρώπους που εμπιστεύεται, την ώρα που στη Ζάκυνθο εξακολουθούν να συζητούνται οι παρεμβάσεις από πρόσωπα εκτός Ζακύνθου και η πορεία της τοπικής Εκκλησίας.