Συμπληρώνονται 22 χρόνια από το πρωινό της 27ης Σεπτεμβρίου 2004, όταν η άσφαλτος της Φθιώτιδας βάφτηκε με το αίμα επτά μαθητών, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα και σοκαριστικά δυστυχήματα που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Ήταν Δευτέρα, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, όταν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων που μετέφερε 37 μαθητές και 4 καθηγητές της Α’ Τάξης του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων, στην Αθήνα για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα στο ύψος του Ασπρονερίου, στο διαβόητο τότε «Πέταλο του Μαλιακού».

Το χρονικό της τραγωδίας

Στο 173ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα στο Ασπρονέρια, σημειώθηκε το τρομερό δυστύχημα.

Νταλίκα που μετέφερε υαλοπίνακες και κινούνταν προς Θεσσαλονίκη, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λόγω μετατόπισης του φορτίου της και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο που μετέφερε τους άτυχους μαθητές.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και από όσα διηγήθηκαν οι συμμαθητές των άτυχων νεαρών που σκοτώθηκαν και επέβαιναν σε προπορευόμενο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, η νταλίκα με οδηγό 60χρονο, είχε διανύσει πορεία περίπου 20 μέτρων στις αριστερές ρόδες και μετά ο οδηγός της έχασε τελείως τον έλεγχο του οχήματος.

Το λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε 21χρονος χωρίς να έχει το δικαίωμα λόγω ηλικίας σύμφωνα με τον ΚΟΚ, επιτρεπόταν να οδηγεί σε τοπικά δρομολόγια έως απόσταση 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματος, από τη σφοδρή σύγκρουση ανατράπηκε και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς μαθητές, τρεις σοβαρά τραυματίες και άλλους 27 που χρειάστηκαν επίσης νοσηλεία ή πρώτες βοήθειες.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί οι μαθητές, Μπουραζέλης Χρήστος, Λίτσιου Αικατερίνη, Καλύβα Στεφανία, Τέλλιος Κωνσταντίνος, Σαράφη Ευγενία, Οικονομούλας Απόστολος και Καματσέλος Ιωάννης.

Εκτός από τους επτά αδικοχαμένους μαθητές, άλλοι 30 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά. Ο Κωνσταντίνος Αμπλιανίτης, ακρωτηριάζεται στο αριστερό του χέρι. Έφερε επίσης θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και θλάση πνευμόνων σοβαρής μορφής. Επίσης, η Βασιλική Κιόση, με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ η Αρετή Γεωργίου υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Λαμίας στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Τραυματίες: Σωτηρίου Κωνσταντίνα, Λίτσιου Αθηνά, Καραμάνος Δημήτριος, Αμπλιανίτη Καλλιόπη, Μουράτη Κωνσταντίνα, Παρδάλη Ιφιγένεια, Ξάνθος Ιωάννης, Αθανασιάδη Ελπινίκη, Ξάνθου Παρασκευή, Τέλλιος Αθανασίος, Αλτάνης Γεώργιος, Μακρής Γεώργιος, Μπραζιώτη Δήμητρα, Χαχόπουλος Κωνσταντίνος, Γεωργίου Αικατερίνη, Μπουζάνα Κωνσταντινιά, Ξάνθος Αθανασιος, Βασιλειάδης Αναστάσιος, Σπυροπούλου Αννα (καθηγήτρια), Μαλέκα Σοφία (καθηγήτρια)Στεργίου Κωνσταντίνος, Αθανασίου Αικατερίνη, Στεργίου Ιφιγένεια, Αυγέρη Γεωργία, Βλιώρα Ζαχαρούλα, Γεροδήμου Έλλη, Μαλέκα Ζωή, Μεριβάνη Μαρία και Πίκα Θωμαή. Αν και τραυματίας ο καθηγητής του Λυκείου, Αριστείδης Μυλωνάς, διέσωσε τους περισσότερους τραυματίες από το λεωφορείο.

Η Φαρκαδόνα, τα Τρίκαλα και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία βυθίζονται στο πένθος. Μετά το τραγικό συμβάν, το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής Λήξης των Παραολυμπιακών ματαιώνεται. Στο σημείο του δυστυχήματος στήθηκε αργότερα μνημείο όπου τελείται επιμνημόσυνη δέηση.

Οι δίκες

Για τον οδηγό της νταλίκας, αρχικά η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρπενησίου (2007) ήταν 13 χρόνια φυλάκιση και έξι μήνες χωρίς δικαίωμα άσκησης έφεσης. Οδηγήθηκε στη φυλακή. Στον οδηγό του λεωφορείου επεβλήθη εξαγοράσιμη ποινή 56 μηνών, προς 5 ευρώ την ημέρα με δικαίωμα έφεσης. Αφέθηκε ελεύθερος. Στον ιδιοκτήτη της νταλίκας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 59 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα με δικαίωμα έφεσης. Αφέθηκε ελεύθερος.

Στο άκουσμα των ποινών οι συγγενείς των νεκρών μαθητών ξέσπασαν με οργή, καθώς οι ποινές θεωρήθηκαν ήπιες. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Εφετείο Λαμίας, στις 22 Μαρτίου 2010. Το Εφετείο Λαμίας, ύστερα από πολυήμερη διαδικασία, αποφάσισε να μειώσει σε εννιά χρόνια την ποινή του οδηγού της νταλίκας που προκάλεσε το δυστύχημα με τους επτά νεκρούς μαθητές, ωστόσο δεν μετέβαλε την ποινή του ιδιοκτήτη του μοιραίου φορτηγού, αλλά ούτε την ποινή στον οδηγό του λεωφορείου.

Το τραγικό δυστύχημα στο Πέταλο του Μαλιακού συνέβη περίπου 1,5 χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 21 μαθητές. Το πολύνεκρο τροχαίο είχε γίνει στις 13 Απριλίου 2003, όταν νταλίκα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 49 μαθητές της Α’ τάξης από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας.