Από 11.950 έως και 59.950 δολάρια κοστίζουν τα νέα ανθρωποειδή ρομπότ Echo της καναδικής εταιρείας Realbotix, τα οποία συνδυάζουν ρεαλιστική συνθετική επιδερμίδα από σιλικόνη, αρθρωτές κινήσεις και σύνδεση με δημοφιλείς πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Η αρχική παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 250 μονάδες, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η σειρά περιλαμβάνει 225 επιτραπέζια ρομπότ και 25 μοντέλα πλήρους σώματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δεσμεύσουν ένα με προκαταβολή 199 δολαρίων, ωστόσο απαιτείται και υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή λογισμικού, όπως αναφέρει το interesting engineering.

Δύο εκδόσεις με διαφορετικές δυνατότητες

Το Echo Tabletop κοστίζει 11.950 δολάρια, έχει ύψος 81 εκατοστά και βάρος περίπου 11,3 κιλά. Διαθέτει 17 βαθμούς ελευθερίας κίνησης και συνθετική επιδερμίδα με βάση τη σιλικόνη στο πρόσωπο και τον λαιμό, ώστε να έχει πιο ρεαλιστική εμφάνιση. Η εταιρεία το προορίζει για προσωπικές αλληλεπιδράσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της προσωπικής ευεξίας.

Το ακριβότερο Echo Full Body κοστίζει 59.950 δολάρια. Η γυναικεία έκδοση έχει ύψος περίπου 183 εκατοστά, ενώ η ανδρική φτάνει τα 196 εκατοστά. Και οι δύο έχουν πλάτος και βάθος περίπου 71 εκατοστά και βάρος περίπου 40 κιλά.

Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει 39 βαθμούς ελευθερίας, επιτρέποντας πιο εκτεταμένες κινήσεις στο πάνω μέρος του σώματος. Δεν προσφέρει, ωστόσο, πλήρως αρθρωτή ανθρώπινη κινητικότητα. Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν εξελιγμένες εκφράσεις προσώπου και διαθέτουν ηχεία στο στήθος για λεκτική επικοινωνία.

Σύνδεση με ChatGPT, Claude και Gemini

Τα Echo μπορούν να συνδεθούν με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, Claude και Gemini, μέσω διαφορετικών συνδρομητικών πακέτων. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις χαρακτήρες, την Άρια, τη Μίλα, τον Ντέιβ και τον Αμάρ, οι οποίοι διαθέτουν διαφορετικές προσωπικότητες και φωνές.

Τα ρομπότ υποστηρίζουν περισσότερες από 100 γλώσσες και μπορούν να απαντούν στη γλώσσα με την οποία τους απευθύνεται ο χρήστης.

Προαιρετικά, το σύστημα Vinci προσθέτει δυνατότητες υπολογιστικής όρασης και επεξεργασίας δεδομένων απευθείας στη συσκευή. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναγνώριση προσώπου, παρακολούθηση βλέμματος, εντοπισμό συναισθηματικών ενδείξεων και αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Σύμφωνα με τη Realbotix, η τοπική επεξεργασία επιτυγχάνει καθυστέρηση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Realbotix launched its first commercial robot line yesterday & the clip going round is a close-up of a hand. Which is where this entire field started. Masahiro Mori’s 1970 paper, the one that gave us the uncanny valley, uses a prosthetic hand as its worked example. He places it near the bottom of the curve: the appearance is "quite human-like," he writes, "but the level of affinity is negative." The eeriness arrives on the handshake, when the thing you’re holding turns out not to be a hand. Then he makes the point almost everyone drops. Mori’s graph marks entities as moving or still, and he says the presence of movement "steepens the slopes of the uncanny valley," changing the shape by amplifying the peaks and valleys. His example is a myoelectric hand – a prosthetic that moves its fingers from muscle signals. When a hand near the bottom of the valley begins to move, he writes, "our sensation of eeriness intensifies." So a video of a moving silicone hand is the exact case the theory was built on, in the condition Mori identified as worst. There’s a mechanical reason it stays hard & it’s dimensionality. Ekman & Friesen’s Facial Action Coding System catalogues around thirty distinct facial muscle actions, plus eight for head movement and four for the eyes. Echo’s tabletop unit has 17 actuated degrees of freedom for the entire head and neck; the full body has 39 for everything it does. Those aren’t the same unit of measure – one actuator can drive several deformations – but the gap is the point. You are approximating a very high-dimensional surface with a low-dimensional mechanism, in front of a visual system tuned to facial motion to a frankly disproportionate degree. Mori’s own advice, 56 years ago, was not to try harder. "I recommend that designers instead take the first peak as their goal" – stop short of the valley rather than attempt to cross it. Almost nobody has taken it. — Russell Sean (@RussellQuantum) October 27, 2026

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να κυκλοφορήσει ψηφιακά αντίγραφα των χαρακτήρων της το 2027. Οι συνδρομητές θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο, ακόμα κι όταν βρίσκονται μακριά από το φυσικό ρομπότ. Η Realbotix αναφέρει ότι οι αποθηκευμένες μνήμες και προτιμήσεις θα μεταφέρονται μεταξύ της ψηφιακής και της φυσικής εκδοχής του ίδιου χαρακτήρα.

Το ζήτημα της ιδιωτικότητας και το κόστος

Η Realbotix υποστηρίζει ότι το ιστορικό συνομιλιών, οι αποθηκευμένες μνήμες και τα δεδομένα αναγνώρισης προσώπου παραμένουν στο ρομπότ ή σε συνδεδεμένη συσκευή και ότι η ίδια δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Αναφέρει επίσης ότι δεν χρησιμοποιεί τα τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα για διαφημίσεις, αναλύσεις ή εκπαίδευση μοντέλων.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ομιλίας ή ψηφιακών χαρακτήρων μέσω του υπολογιστικού νέφους, οι απαραίτητες πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους παρόχους. Η εταιρεία λαμβάνει αρχεία καταγραφής χρήσης των υπηρεσιών, αλλά υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να δει απευθείας το περιεχόμενο των συνομιλιών που επεξεργάζονται οι πάροχοι.

Για τη λειτουργία των ρομπότ απαιτείται συνδρομή στην εφαρμογή Robot Configuration App, με τιμές που ξεκινούν από 19,99 δολάρια τον μήνα. Για οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τουλάχιστον 10 μονάδες, προβλέπεται η δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία για τιμολόγηση μεγάλων παραγγελιών.