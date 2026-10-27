Αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στους δρόμους, βρίσκεται η Γαλλία, με τον υπουργό Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ να προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει τα χρήματα για νέες παροχές, παρά τις αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αποδείξει στους επενδυτές πως μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τα δημοσιονομικά της προβλήματα, περνώντας τον προϋπολογισμό του 2027 και αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Πρέπει να τους δείξουμε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας», δήλωσε, αναφερόμενος στις αγορές ομολόγων και στην ανάγκη να ανακτηθεί η αξιοπιστία της γαλλικής οικονομίας.

«Δεν έχουμε τα χρήματα, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί»

Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, καθώς οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από μαθητές λυκείων για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας για την ακρίβεια και την πολιτική του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Στο παρελθόν, το Παρίσι είχε επιχειρήσει να κατευνάσει αντίστοιχες κοινωνικές αντιδράσεις με οικονομικές παραχωρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», όταν το 2019 η κυβέρνηση προχώρησε σε φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης ύψους 17 δισ. ευρώ.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Ρολάν Λεσκίρ ξεκαθαρίζει ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

«Δεν έχουμε τα χρήματα, επομένως πρέπει να είμαστε δημιουργικοί», τόνισε.

Ως παράδειγμα τέτοιων παρεμβάσεων ανέφερε τις κινήσεις της κυβέρνησης για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξασφάλισε την προηγούμενη εβδομάδα επιπλέον 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ τον μήνα από παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, ενώ είχε προηγηθεί η απόφαση για αποδέσμευση πρόσθετων στρατηγικών αποθεμάτων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Παραχωρήσεις στους μαθητές, αλλά χωρίς περιθώρια για νέες ανεξέλεγκτες δαπάνες

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την εκπαίδευση, επιχειρώντας να περιορίσει τις αντιδράσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 15.000 νέες θέσεις σε πανεπιστήμια και επαγγελματικές σχολές, χρηματοδότηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τα πανεπιστήμια σε ορίζοντα πενταετίας και δάνεια ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις περιφέρειες για την επιτάχυνση ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων.

Ωστόσο, διαδηλωτές και συνδικάτα εξακολουθούν να ζητούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, με νέες κινητοποιήσεις να έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο και την επόμενη Πέμπτη.

Ερωτηθείς εάν θα χρειαστούν νέες παραχωρήσεις, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη θα πρέπει να αντισταθμιστεί από εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς.

Στο 5% η απόδοση των γαλλικών ομολόγων – Ανησυχία για τις εκλογές

Η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στους επενδυτές.

Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα στο 5%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί περίπου 25 χρόνια, προτού ακολουθήσει σημαντική ανάκαμψη των τιμών των ομολόγων τη Δευτέρα.

Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών έχει περίπου διπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι αγορές ανησυχούν τόσο για τη δυσκολία περιορισμού των δημοσίων δαπανών όσο και για τις προεδρικές εκλογές του προσεχούς Απριλίου, με τη Μαρίν Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η πολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τους φόβους ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης θα γίνει ακόμη δυσκολότερη.

Ο Λεσκίρ απέδωσε μέρος της πρόσφατης αναταραχής στις αγορές στο κλείσιμο κερδοσκοπικών θέσεων από επενδυτικά κεφάλαια, καθώς η άνοδος των αποδόσεων ανέτρεψε στρατηγικές συναλλαγών που βασίζονταν στις διαφορές επιτοκίων.

Ανάσα από τη Moody’s – Στόχος έλλειμμα 5% το 2027

Μια προσωρινή ανάσα για τη γαλλική κυβέρνηση αποτέλεσε η απόφαση της Moody’s να μην υποβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, παρά τις ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες της αγοράς.

Ο υπουργός Οικονομικών ερμήνευσε την εξέλιξη ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της γαλλικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027.

Το έλλειμμα είχε διαμορφωθεί στο 5,1% του ΑΕΠ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη μετά το Βέλγιο, ενώ για φέτος προβλέπεται διεύρυνσή του στο 5,4%.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος περιλαμβάνει μέτρα περικοπών δαπανών και φορολογικών αυξήσεων συνολικού ύψους 43 δισ. ευρώ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράκαμψης της Βουλής για τον προϋπολογισμό

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την κυβέρνηση είναι ότι δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Οι βουλευτές έχουν ήδη καταθέσει σειρά τροπολογιών και έχουν απορρίψει αρκετές από τις προτεινόμενες περικοπές.

Ωστόσο, ο Ρολάν Λεσκίρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης συνταγματικών εργαλείων που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς την κανονική κοινοβουλευτική έγκριση.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την έγκριση νομοσχεδίου χωρίς ψηφοφορία, εφόσον η κυβέρνηση επιβιώσει από ενδεχόμενη πρόταση δυσπιστίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα έγκρισης προϋπολογισμού με διάταγμα, διαδικασία που, σύμφωνα με τους Financial Times, δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

«Δεν νομίζω ότι κανείς θα το θεωρήσει θεσμικό πραξικόπημα», υποστήριξε, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να χρειαστεί η αξιοποίηση τέτοιων μηχανισμών.

Από την πλευρά τους, κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση εάν επιχειρήσει να επιβάλει τον προϋπολογισμό χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.

Το μήνυμα στους Γάλλους: «Υπάρχει ελπίδα»

Παρά τις κοινωνικές εντάσεις και την αναταραχή στις αγορές, ο υπουργός Οικονομικών επιχείρησε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας προς τα γαλλικά νοικοκυριά.

Το ποσοστό αποταμίευσης στη Γαλλία είχε φτάσει στο 17,9% στα τέλη του 2025, επίπεδο που, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας, είχε να καταγραφεί από το 1980.

Ο Λεσκίρ εκτίμησε ότι η αξιοποίηση μέρους αυτών των αποταμιεύσεων για κατανάλωση θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

«Υπάρχει ελπίδα. Κοιτάξτε ψηλά, η Γαλλία δεν είναι τόσο άσχημα», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της οικονομίας.