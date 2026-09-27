Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να διατηρούν σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού το οποίο είχε εκδοθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00, επικαιροποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 00:00, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων προγνωστικών δεδομένων.

Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα προβλέπονταν στο αρχικό δελτίο.

Για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις, αναμένονται:

Στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στον νομό Μαγνησίας, στις Σποράδες, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματά της, καθώς και στις δυτικές Κυκλάδες, έως τις πρωινές ώρες.

Στην Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο Αιγαίο, καθώς στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Η έντασή τους θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες κυρίως για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.