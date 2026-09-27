Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Kατά τη διάρκεια της Κυριακής βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα νεφελώδης, ενώ τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση κατά τόπους.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη οι τιμές θα κινηθούν από 7 έως 25 βαθμούς.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς, με τις ελάχιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 6 βαθμούς. Στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 6 έως 24 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 22-23 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 23-25 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα καταγραφούν θερμοκρασίες από 15 έως 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Ισχυροί θα είναι κατά τόπους οι άνεμοι στο Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 6-7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές έως βόρειες διευθύνσεις και θα έχουν ένταση έως 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τα φαινόμενα να είναι περισσότερο αισθητά στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Σταδιακά ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση, η οποία θα γίνει πιο εμφανής έως τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, με ένταση έως 4-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα φτάσουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ωστόσο, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες κατά 3-4 βαθμούς.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν περισσότερο. Οι άνεμοι θα μεταβάλλονται ως προς τη διεύθυνσή τους και θα έχουν ένταση έως 2-3 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 16 έως τους 24-25 βαθμούς Κελσίου.