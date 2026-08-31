Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Σιντικής, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.