Τη νέα «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, παρουσίασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και όχι η αντιπαράθεση με κάποιο συγκεκριμένο κράτος.

Ο Φιντάν μίλησε από την Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τις χώρες που απαρτίζουν τη νέα συμμαχία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η πρωτοβουλία δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις υποχρεώσεις της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, όπως τόνισε, θα λειτουργεί «συμπληρωματικά» προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Η επίσημη ονομασία είναι Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας»

«Η επίσημη ονομασία της συμμαχίας μας είναι Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», ανέφερε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Ο ίδιος επιχείρησε να αποσυνδέσει τη νέα αμυντική συνεργασία από οποιονδήποτε συγκεκριμένο γεωπολιτικό αντίπαλο, τονίζοντας ότι δεν στρέφεται εναντίον κάποιου κράτους.

«Θέλουμε να τονίσουμε για ακόμη μία φορά εδώ ότι η συμμαχία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε κράτους, αλλά, αντίθετα, είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη της περιοχής που τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές», δήλωσε.

Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Φιντάν, είναι ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Φιντάν: Δεν αντικαθιστά το ΝΑΤΟ

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στη σχέση της νέας συμμαχίας με το ΝΑΤΟ, καθώς η Τουρκία αποτελεί μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Φιντάν διευκρίνισε ότι η συμφωνία δεν μεταβάλλει ούτε αντικαθιστά τις υφιστάμενες συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας.

«Είναι συμπληρωματική προς αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει τη νέα αμυντική δομή ως έναν πρόσθετο μηχανισμό περιφερειακής συνεργασίας και όχι ως ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Στο τραπέζι η ένταξη και άλλων χωρών – Αναφορά στην Αίγυπτο

Η «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας» δεν αναμένεται να περιοριστεί υποχρεωτικά στα τρία ιδρυτικά μέλη.

Όπως αποκάλυψε ο Χακάν Φιντάν, η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα προσχώρησης και άλλων κρατών, με την Αίγυπτο να βρίσκεται μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να ενταχθούν.

«Η συμμετοχή άλλων χωρών στη συμμαχία μας είναι, σύμφωνα με τη συμφωνία, δυνατή», σημείωσε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι κάθε ενδεχόμενη διεύρυνση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων τόσο με την υποψήφια χώρα όσο και με τα υφιστάμενα μέλη.

Ετοιμάζουν οδικό χάρτη για τα νέα μέλη

Οι τρεις χώρες εργάζονται ήδη, σύμφωνα με τον Φιντάν, πάνω στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για τη διαδικασία προσχώρησης νέων μελών.

«Φυσικά, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις τόσο με τις χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στη συμμαχία όσο και με τις άλλες χώρες της συμμαχίας σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα πρότυπα», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Εργαζόμαστε επίσης πάνω σε έναν οδικό χάρτη σχετικά με τις διαδικασίες προσχώρησης στη συμμαχία».

«Περιφερειακή σταθερότητα και περισσότερες επενδύσεις»

Ο Χακάν Φιντάν συνέδεσε τη νέα αμυντική πρωτοβουλία και με την οικονομική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τον ίδιο, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να περιορίσει την αβεβαιότητα, να ενισχύσει την ασφάλεια και να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για επενδύσεις.

«Όταν μειωθεί η αβεβαιότητα, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε περισσότερες επενδύσεις πάνω σε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας», δήλωσε.

Η Άγκυρα παρουσιάζει, επομένως, τη «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας» όχι μόνο ως στρατιωτικό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, αλλά ως μια ευρύτερη περιφερειακή δομή που φιλοδοξεί να συνδέσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την οικονομική συνεργασία, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτή την πόρτα για νέα μέλη.