Θερμά συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια απηύθυνε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για μια σπουδαία εθνική επιτυχία. Αφορμή στάθηκε η επίσημη υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».



Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, σημειώνοντας πως η ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ θωρακίζει αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον υπουργό ότι θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ό,τι τα προβλήματα της Υγείας, και των επί θητεία γιατρών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους».



Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οιουδήποτε άλλου, είναι πολύ σημαντικό θέμα και όσο και να προσπαθείτε εσείς του ΚΚΕ, όλο το καλοκαίρι να χαλάσετε τη στρατηγική συμμαχία, με όλα τα καραγκιοζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, αυτή τη στρατηγική συμμαχία θα την διατηρήσουμε. Θα την υπηρετήσουμε, γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ούτε του Σοβιετικού, ούτε του Κομμουνιστικού, ούτε του Προλεταριακού, ούτε του Παλαιστινιακού. Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ. Και ο ελληνικός λαός, ναι, θεωρεί τη συμμαχία με το Ισραήλ πολύ σημαντικό πράγμα».



Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης είχε εκφράσει δημόσια «την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος, και ο υπουργός του, κ. Δένδιας, στο Ισραήλ για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού, η οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ.



Και είναι κάτι που πρέπει να το επικροτήσει κάθε Έλληνες που έχει μυαλό» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.