Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στο Γκραν Κάνιον, μία ημέρα μετά τις αιφνίδιες πλημμύρες που έπληξαν έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αγωνία για ανθρώπους που δεν έχουν εντοπιστεί.

Μία ημέρα νωρίτερα, η διεύθυνση του εθνικού πάρκου είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του και περίπου 15 αγνοούνταν.

A deadly wall of water tore through the Grand Canyon over the weekend, leaving one person dead and about 15 others missing as crews race to search the devastated terrain.



The flash flood ripped through Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area, destroying nearly all… pic.twitter.com/UEbUFEAPjx — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τις έρευνες

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η εξέλιξη των επιχειρήσεων ενδέχεται να επηρεαστεί από τον καιρό.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης», ανέφερε η διοίκηση του εθνικού πάρκου σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σοβαρές ζημιές σε Bright Angel Canyon και Phantom Ranch

Οι πλημμύρες έπληξαν ιδιαίτερα το Bright Angel Canyon και την περιοχή του Phantom Ranch, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Από τα ορμητικά νερά υπέστη σοβαρές φθορές και ο μοναδικός αγωγός που τροφοδοτεί το εθνικό πάρκο με νερό.

Παράλληλα, σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες στις πληγείσες περιοχές καταστράφηκαν, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τόσο τις καιρικές συνθήκες όσο και την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές.