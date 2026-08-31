Μήνυμα για ακόμη στενότερη στρατηγική σύμπλευση Κίνας και Ρωσίας έστειλαν ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν από το Μπισκέκ, όπου συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO).

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι, υπό τη «στρατηγική καθοδήγηση» των δύο ηγετών και χάρη στις κοινές προσπάθειες Μόσχας και Πεκίνου, τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν ακόμη ισχυρότερα και οι προοπτικές τους ακόμη πιο ευοίωνες, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

«Οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες στη διεθνή κατάσταση έχουν αυξηθεί αισθητά», ανέφερε ο Σι, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η επιδίωξη των λαών για ειρήνη, ανάπτυξη, συνεργασία και αμοιβαίο όφελος παραμένει αμετάβλητη.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τη Μόσχα και άλλες χώρες για τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και για την προώθηση ενός «ισότιμου και οργανωμένου πολυπολικού κόσμου». Πρόκειται για διατύπωση που παραπέμπει ευθέως στο κοινό όραμα Κίνας και Ρωσίας για μια διεθνή τάξη στην οποία η δυτική επιρροή θα είναι περισσότερο περιορισμένη.

Τι είπε ο Πούτιν στον Σι

Από τη ρωσική πλευρά, ο Πούτιν παρουσίασε τη σχέση των δύο χωρών ως πρότυπο διεθνούς συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι μέσα στο σημερινό περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον η «ολοκληρωμένη εταιρική σχέση και στρατηγική αλληλεπίδραση» Ρωσίας και Κίνας βασίζεται στη φιλία, στον σεβασμό της κυριαρχίας, στην ισότητα και στο αμοιβαίο όφελος.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται πλέον σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα: από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι το Διάστημα, τις μεταφορές και τα logistics.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη νέα τακτική γραμμή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου, ενώ σημείωσε ότι οι αμοιβαίες αγροτικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 34%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι ψηφιακές καινοτομίες και οι τεχνολογίες AI ανοίγουν νέες ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών και ότι η Μόσχα επιθυμεί στενότερη συνεργασία με το Πεκίνο στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο τραπέζι και ο γιγαντιαίος αγωγός φυσικού αερίου

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στο παρασκήνιο της συνάντησης ήταν το πολυσυζητημένο σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2.

Πριν από τη συνάντηση, το Κρεμλίνο είχε γνωστοποιήσει ότι Πούτιν και Σι επρόκειτο να συζητήσουν το έργο και το κατά πόσο μπορούν να οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο σχεδιαζόμενος αγωγός μήκους περίπου 2.600 χιλιομέτρων θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα μέσω Μογγολίας.

Το έργο έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη Μόσχα μετά τη δραματική συρρίκνωση των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία και των δυτικών κυρώσεων. Η Ρωσία επιδιώκει έτσι να στρέψει ακόμη μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών εξαγωγών της προς την Ασία.

Και συμφωνία για ταξίδια χωρίς βίζα

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το θέμα της διευκόλυνσης των μετακινήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εργαστεί ώστε το καθεστώς ταξιδιών χωρίς βίζα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, εφόσον και το Πεκίνο θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον των δύο πλευρών.