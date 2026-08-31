Ένα κομμάτι από την προσωπική ζωή της Μπριζίτ Μπαρντό ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια στο Παρίσι. Συνολικά 285 αντικείμενα που ανήκαν στη θρυλική Γαλλίδα σταρ θα βγουν σε δημοπρασία στις 21 Σεπτεμβρίου, αφού προηγουμένως παρουσιαστούν για μία εβδομάδα στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και νυχτικά μέχρι κοσμήματα, προσωπικά αντικείμενα, έπιπλα και αναμνηστικά από την κινηματογραφική της καριέρα.

Τα αντικείμενα προέρχονται από τη La Madrague και τη Garrigue, τις κατοικίες της στο Σεν-Τροπέ, καθώς και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Οι εκτιμώμενες τιμές ξεκινούν από περίπου 20 ευρώ και φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των αντικειμένων έχει αρχική τιμή κάτω των 100 ευρώ.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στον Νικολά Ζακ Σαριέ, τον μοναχογιό της ηθοποιού.

Η γενική διευθύντρια του Fondation Bardot, Γκισλέιν Καλμέλ, εξήγησε ότι τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την Μπαρντό. «Τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν είναι εκείνα που αγαπούσε ιδιαίτερα, επειδή αντιπροσώπευαν τη δεύτερη ζωή της», ανέφερε.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια είναι μια αφίσα της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» («Et Dieu créa la femme»), η οποία βρισκόταν στην έπαυλη La Madrague και εκτιμάται μεταξύ 100 και 200 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άγνωστη μέχρι σήμερα αυτοπροσωπογραφία της Μπαρντό με μολύβι και κάρβουνο, η οποία εκτιμάται στα 300 ευρώ.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται επίσης σχέδιο που απεικονίζει τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ και φέρει την υπογραφή της ίδιας της Μπαρντό, με τιμή εκκίνησης τα 80 ευρώ.

Ανάμεσα στα προσωπικά της κοσμήματα βρίσκεται και το χρυσό βραχιόλι με γούρια που φορούσε στον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ.

Η ανώτατη εκτίμησή του φτάνει τα 1.200 ευρώ, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο προσωπικά αντικείμενα της συλλογής.

Ένα από τα αντικείμενα με τη μεγαλύτερη συναισθηματική και ιστορική αξία είναι η προσωπική της μηχανική γραφομηχανή Olivetti, πάνω στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες που αγαπούσε ιδιαίτερα, καθώς και το γραφείο εργασίας της, όπου συνήθιζε να απαντά στην προσωπική της αλληλογραφία.

Τα ακριβότερα αντικείμενα

Οι υψηλότερες εκτιμήσεις της δημοπρασίας, μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ, αφορούν ένα σχέδιο με μελάνι του διάσημου σκιτσογράφου Sempé, ένα δαχτυλίδι από πλατίνα με διαμάντι 3,67 καρατίων και μια συλλογή τεσσάρων χρυσών αμερικανικών νομισμάτων των 20 δολαρίων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν και το ποδήλατο της Μπαρντό, καθώς και τα ψάθινα καλάθια που η ίδια βοήθησε να γίνουν μόδα τη δεκαετία του ’60 και τα οποία χρησιμοποιούσε καθημερινά

Η δημοπρασία περιλαμβάνει ακόμη και πιο καθημερινά και προσωπικά αντικείμενα. Δύο περιλαίμια για σκύλους, τα οποία η ηθοποιός είχε παραγγείλει στο ίδιο σχέδιο για τα κατοικίδιά της, θα δημοπρατηθούν με εκτίμηση μόλις 30 έως 50 ευρώ.

Τα περιλαίμια φέρουν μεταλλικές ταυτότητες με χαραγμένα στοιχεία επικοινωνίας, δίνοντας μια ιδιαίτερα προσωπική διάσταση στη συλλογή.

Το σύνολο των 285 αντικειμένων θα εκτεθεί στο Hôtel Drouot στο Παρίσι από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, πριν από τη δημοπρασία της 21ης Σεπτεμβρίου.