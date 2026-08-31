Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ως μία από τις μεγαλύτερες που πέτυχε η πατρίδα του, σημειώνοντας ότι αποτελεί μέρος της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Η συμφωνία ασφάλειας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί μία ακόμη απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ.

«Αυτή η κίνηση αντανακλά τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"The security agreement signed today with Greece, one of the largest in the country's history, is a direct continuation of the Eastern Mediterranean alliance we forged a decade ago with Greece and Cyprus. It serves as further proof of the… pic.twitter.com/42AW0kymvr — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 31, 2026

Σημειώνεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα ενοποιημένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας και ίσως αποτελεί το πιο φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Ο νέος αμυντικός θόλος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επεσήμανε:

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».