Νέα στοιχεία για το προφίλ του 43χρονου που βρίσκεται στο επίκεντρο της φρικιαστικής υπόθεσης με το νεκρό και μαχαιρωμένο βρέφος στην Κυψέλη έρχονται στο φως.

Όπως παρουσιάστηκε στο MEGA, ο 43χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την 38χρονη που βρισκόταν στο διαμέρισμα, αναρτούσε στα social media εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και παρουσίαζαν τον ίδιο σε ρόλους που παραπέμπουν σε εγκληματική δράση και παραβατικότητα.

Στις εικόνες εμφανίζεται ως τρομοκράτης, συμμορίτης, φυλακόβιος, πυγμάχος και τράπερ, ενώ σε μία από τις ψηφιακές δημιουργίες παρουσιάζεται ακόμη και ως χαρακτήρας από τη δημοφιλή σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών Grand Theft Auto.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να σχηματίσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για το προφίλ και τις δραστηριότητες του 43χρονου.

Οι «φαντασιώσεις» του 43χρονου μέσω AI

Σε άλλες εικόνες και βίντεο που είχε δημιουργήσει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ο ίδιος εμφανίζεται ως εκπαιδευτής άγριων σκύλων.

Σε διαφορετικό ψηφιακό σενάριο, παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς, σε μια εικόνα που παραπέμπει σε σύλληψη για κάποιο έγκλημα.

Οι αναρτήσεις αυτές αποτυπώνουν την εικόνα που επέλεγε να παρουσιάζει διαδικτυακά ο 43χρονος, ωστόσο δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι συνδέονται με την υπόθεση του νεκρού βρέφους.

Στο μικροσκόπιο το προφίλ του

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα για την υπόθεση της Κυψέλης.

Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Το βρέφος, ηλικίας περίπου 8 μηνών, εντοπίστηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε βαλίτσα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του παιδιού, τον χρόνο και τον τόπο γέννησής του, αλλά και πού ακριβώς σημειώθηκε η δολοφονία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.