Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telekom Center Athens για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, σε ένα ματς ιδιαίτερα κρίσιμο ματς για την πρόκριση στην τελική φάση.

Έτσι, το παρών του κόσμου στις εξέδρες είναι δυναμικό, καθώς το γήπεδο είναι κατάμεστο ώστε να στηρίξει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, δημιουργώντας παράλληλα μία ζεστή ατμόσφαιρα.

Στο πλευρό της Εθνικής ομάδας βρέθηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Μάλιστα, ο πρωταθλητής του επί κοντώ γνώρισε την αποθέωση, από χιλιάδες κόσμου κατά την είσοδό του στο γήπεδο.