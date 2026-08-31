Η Ρούλα Κορομηλά αποφάσισε να βάλει ένα οριστικό τέλος στις υποδείξεις και τα αρνητικά σχόλια που κατακλύζουν κατά καιρούς τις αναρτήσεις της στο διαδίκτυο. Αφορμή στάθηκε η δημοσίευση τριών φωτογραφιών από το παρελθόν και το παρόν, οι οποίες συνοδεύτηκαν από μια ηχηρή τοποθέτηση.

Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να στοχεύσει όσους ασκούν κακόβουλη κριτική πίσω από μια οθόνη, χαρακτηρίζοντάς τους ως επικριτές της «κακιάς ώρας» και προειδοποιώντας για άμεση αφαίρεση από τους ακολούθους της.

Αναφερόμενη στη διαχρονική αξία των φωτογραφικών στιγμών, η Ρούλα Κορομηλά σημείωσε:

«Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στο χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα «γιατί» . Κάθε φωτογραφία ,έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής . Μπορείτε κ εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ο,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε. Κάθε φωτό είτε από το πριν, το τώρα ,κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω κ που ο χρόνος δεν μπορεί να την σβήσει .Δεν μοιράζεται με λέξεις κ δεν χρειάζεται εξηγήσεις .»

Οι κανόνες του προφίλ και η διαγραφή των σχολίων

Συνεχίζοντας στο ίδιο αυστηρό ύφος, η Ρούλα Κορομηλά ξεκαθάρισε πως διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να διαχειρίζεται τον ψηφιακό της χώρο όπως εκείνη επιθυμεί, απομακρύνοντας όσους εκφράζουν κακία.

Δηλώνοντας έτοιμη να χρησιμοποιήσει την επιλογή αποκλεισμού, υπογράμμισε:

«Δικό μου το προφίλ . Δικοί μου οι κανόνες δικό μου κ το block στους « κριτές» της κακιας ώρας. Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης.»

Η προτροπή για αυθεντικότητα χωρίς εγκρίσεις

Η τοποθέτηση έκλεισε με ένα μήνυμα ενθάρρυνσης προς το κοινό, προκειμένου να μην επιτρέπει σε κανέναν να περιορίζει την ελευθερία της έκφρασής του.

Παροτρύνοντας τους ακολούθους της να στηρίζονται στη δική τους αλήθεια, η Ρούλα Κορομηλά κατέληξε:

«Σας προτείνω να μην επιτρέπεται σε κανένα, καμία να περιορίζει την έκφραση σας :ανεβάστε ό,τι γουστάρετε γιατί η αυθεντικότητα σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός. Η αυθεντικότητα σας είναι η δύναμη μας/σας κ δεν χωράει σε κανόνες.»