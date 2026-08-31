Η Μαρία Στρατουδάκη ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο κατακτώντας ισάριθμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών της άρσης βαρών, στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026 στον Τάραντα της Ιταλίας.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σηκώνοντας 83 κιλά στο αρασέ και 104 κιλά στο επολέ ζετέ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και στα δύο αγωνίσματα.

Η Στρατουδάκη έδωσε μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο στο επολέ ζετέ με την Ισπανίδα Σάντσες Φερέθ, η οποία τελικά πήρε την πρώτη θέση για ένα κιλό.

Η Στρατουδάκη σήκωσε κατά σειρά, 80, 82 και 83 κιλά στο αρασέ και στο επολέ ζετέ, 101, 104 και έχασε τα 106.

Με τη διπλή αυτή επιτυχία, η Μαρία Στρατουδάκη επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το υψηλό της επίπεδο και πρόσθεσε δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις στη διεθνή της πορεία.

🏋️‍♀️Η επιτυχημένη προσπάθεια της Μαρίας Στρατουδάκη στα 104 στο επολέ ζετέ που της έδωσε το ασημένιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. pic.twitter.com/0MEVowyCeH — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) August 31, 2026

Άτυχη η Μαρία Καρδαρά

Στο μεταξύ άτυχη ήταν η Μαρία Καρδαρά η οποία έχασε στην ισοβαθμία το μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Η πρωταθλήτρια στην κατηγορία των 61 κιλών, σήκωσε στο επολέ ζετέ 107 κιλά, όσα και η Αουάντι, αλλά η αθλήτρια από την Τυνησία τα σήκωσε πρώτη και πήρε το χάλκινο, ενώ η Καρδαρά έμεινε στην 4η θέση. Στο αρασέ ήταν 5η με 86 κιλά.

Τέλος, ένας τραυματισμός εμπόδισε τον πρωταθλητή Κωνσταντίνο Λαμπρίδη να παρουσιαστεί όσο δυνατός ήθελε στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς πήρε την 5η θέση στα 65κ. τόσο στο ζετέ, όσο και στο αρασέ.