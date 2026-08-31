Σοκ προκαλεί ο ισχυρισμός που φέρεται να έκανε ο 43χρονος σχετικά με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς υποστήριξε ότι το μωρό «ήταν σατανιασμένο» και ότι η οικογένεια το είχε πάρει από το μαιευτήριο ως αποτέλεσμα λάθους.

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς δεν συνάδει με τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον θάνατο του βρέφους.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το παιδί, ηλικίας περίπου 8 μηνών, έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 μαχαιριές.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη στο βρέφος, πότε και πού δολοφονήθηκε, αλλά και ποια ήταν η σχέση του με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο ερώτημα πού έγινε η δολοφονία, καθώς ο ακριβής τόπος του εγκλήματος δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί.

Η φωτογραφία του 43χρονου με καρότσι και ένα μωρό

Νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το παιδί δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές, με ορισμένα από τα τραύματα να έχουν πλήξει ζωτικά όργανα. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχει μπει και μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει στα social media ο 43χρονος, καθώς ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την ταυτότητα και την ηλικία του βρέφους.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία εμφανίζεται ο 43χρονος μαζί με μια γυναίκα και τρία παιδιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για την 38χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Οι πέντε τους βρίσκονται γύρω από ένα παιδικό καρότσι, μέσα στο οποίο διακρίνεται ένα μωρό λίγων μηνών. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις Αρχές λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία αναρτήθηκε.

Η φωτογραφία φέρεται να δημοσιεύτηκε στα social media στις 31 Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν από το χρονικό σημείο που φέρεται να έχει αναφέρει η 38χρονη για τη γέννηση του νεκρού βρέφους.

Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι το παιδί είχε γεννηθεί περίπου δύο χρόνια πριν από σήμερα. Ωστόσο, οι ιατροδικαστές δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να προσδιορίσουν με απόλυτη ακρίβεια τη χρονολογία γέννησης του βρέφους.