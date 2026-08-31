Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενός ΙΧ και ταξί σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, με το τροχαίο να καταγράφεται καρέ καρέ από κάμερα.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, στο ύψος της Παρηγοριάς στα Χανιά, σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας flashnews.gr

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ΙΧ που κινούνταν με κατεύθυνση προς Κίσσαμο έχασε τον έλεγχο σε στροφή, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το όχημα, μάλιστα, κινήθηκε μέχρι το πεζοδρόμιο και στη συνέχεια συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο ταξί τύπου βαν.

Το τροχαίο καταγράφηκε καρέ καρέ

Η στιγμή της σύγκρουσης έχει καταγραφεί από κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο ταμπλό του ταξί.

Στο βίντεο φαίνεται το ΙΧ να χάνει την πορεία του στη στροφή, να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα και να κατευθύνεται προς το ταξί, πριν τα δύο οχήματα συγκρουστούν.

Λίγο μετά το τροχαίο, η κάμερα καταγράφει και την αναστάτωση που επικράτησε στο σημείο, με τους δύο οδηγούς να φαίνεται πως είχαν έντονο διαπληκτισμό.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκε σοβαρός τραυματισμός.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στην Παλαιά Εθνική Οδό, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.