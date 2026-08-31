Κάποτε οι influencers κέρδιζαν χρήματα κυρίως μέσα από διαφημίσεις, χορηγίες και προωθητικές ενέργειες. Πλέον, ορισμένοι φαίνεται να φτάνουν στα άκρα για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας, αναζητώντας όλο και πιο επικίνδυνες εμπειρίες που θα τους χαρίσουν περισσότερους followers και, τελικά, περισσότερα έσοδα.

Από αναρριχήσεις σε ουρανοξύστες μέχρι κολύμπι δίπλα σε καρχαρίες και ταξίδια σε χώρες υψηλού κινδύνου, οι λεγόμενοι «danger influencers» έχουν μετατρέψει το ρίσκο σε περιεχόμενο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζευγάρι Angela Nikolau και Ivan Kuznetsov, γνωστοί ως «rooftoppers». Τον Ιούλιο ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building, όπου ο Ivan έκανε πρόταση γάμου στην Angela, ενώ οι δυο τους συνελήφθησαν για την παράτολμη ενέργεια. Το βίντεο, ωστόσο, φαίνεται πως λειτούργησε προς όφελός τους, καθώς το κοινό τους στα social media υπερδιπλασιάστηκε.

Οι δυο τους, που έχουν περισσότερους από 4 εκατομμύρια followers, έχουν στο παρελθόν σκαρφαλώσει ακόμη και στο Merdeka 118 στη Μαλαισία, τον δεύτερο ψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο. Η ιστορία τους έγινε μάλιστα ντοκιμαντέρ του Netflix, το Skywalkers: A Love Story, ενώ έχουν εξασφαλίσει και εμπορικές συνεργασίες.

Η ειδικός στα social media Megan Dooley κάνει λόγο για «κλιμάκωση του περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο». Όπως εξηγεί, όσο περισσότερα βίντεο ανταγωνίζονται για την προσοχή του κοινού, τόσο πιο ακραίες πρέπει να γίνονται οι πράξεις των δημιουργών. «Οι πλατφόρμες και οι αλγόριθμοί τους ανταμείβουν ακριβώς αυτού του είδους το περιεχόμενο υψηλής αδρεναλίνης», σημειώνει.

Και δεν είναι μόνο οι ουρανοξύστες. Η Ocean Ramsey, με περίπου 2 εκατομμύρια followers, έχει γίνει γνωστή για τα βίντεό της να κολυμπά και να κάνει ελεύθερη κατάδυση δίπλα σε καρχαρίες. Η δραστηριότητά της έχει οδηγήσει σε χορηγίες, βιβλία και ντοκιμαντέρ του Netflix.

Ωστόσο, η προσπάθεια μίμησης τέτοιων εγχειρημάτων μπορεί να έχει πολύ πιο δυσάρεστα αποτελέσματα. Η 37χρονη Βραζιλιάνα Tayane Dalazen τραυματίστηκε όταν ένας καρχαρίας-νοσοκόμος μήκους περίπου δύο μέτρων δάγκωσε το πόδι της και την κράτησε κάτω από το νερό για αρκετά δευτερόλεπτα. Το βίντεο του περιστατικού συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Άλλοι influencers δοκιμάζουν τα όριά τους με διαφορετικούς τρόπους. Η Gabby Nikolle, με περίπου 400.000 followers στο Instagram, δημοσιεύει βίντεο στα οποία πλησιάζει επικίνδυνα μεγάλους αλιγάτορες, ενώ το βρετανικό ζευγάρι Matt και Julia έχει χτίσει κοινό ταξιδεύοντας σε προορισμούς όπως το Αφγανιστάν, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Παράλληλα, πουλούν ταξιδιωτικούς οδηγούς και οργανώνουν πολυήμερες αποστολές, με ένα ταξίδι 12 ημερών στο Ιράν να κοστίζει 2.490 λίρες ανά άτομο.

Το πρόβλημα είναι ότι τα επικίνδυνα εγχειρήματα δεν τελειώνουν πάντα με likes. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί θάνατοι ανθρώπων που προσπάθησαν να τραβήξουν την «τέλεια» φωτογραφία. Ένας 16χρονος σκοτώθηκε αφού έπεσε στον κρατήρα του όρους Slamet στην Ινδονησία, ενώ μια 24χρονη στη Ρωσία έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε το σημείο όπου στεκόταν για να φωτογραφηθεί. Στη Βρετανία, η 28χρονη influencer Maria Eftimova πέθανε επίσης μετά από πτώση κατά τη διάρκεια ορειβασίας.

«Ο κίνδυνος δεν είναι παρενέργεια, είναι το προϊόν», προειδοποιεί η Dooley. Όσο πιο ακραίο και δύσκολο να επαναληφθεί μοιάζει ένα stunt, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του για brands, χορηγούς και streaming πλατφόρμες.

Και κάπως έτσι δημιουργείται ένας επικίνδυνος κύκλος: περισσότερα views οδηγούν σε περισσότερα χρήματα, τα οποία ενθαρρύνουν ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο.

«Μια viral φωτογραφία διαρκεί μία ημέρα. Οι συνέπειες ενός λάθους διαρκούν μια ζωή ή την τελειώνουν», καταλήγει η ειδικός.