Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σε λίγη ώρα (19:30) στο πρωτάθλημα της Super League αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα και αποφάσισε να παρατάξει μια ενδεκάδα χωρίς πολλά νέα πρόσωπα στην προσπάθεια για να πάρει η ομάδα του νίκη.

Σε αυτά τα νέα πρόσωπα ντεμπούτο θα κάνει ο Κάνγκουα, στο πρώτο ουσιαστικά ματς που έχει δικαίωμα συμμετοχής, και θα παίξει στο πλευρό του Καμαρά.

Αναλυτικά στην εστία θα είναι ο Πένια, Κυριακόπουλος και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο Καμαρά και Κάνγκουα, με τους Αντίνο και Ταμπόρδα στις πτέρυγες της επίθεσης και στην κορυφή οι Λιβάι και Τεττέη.

Στο ξενοδοχείο ο κόσμος

Στο μεταξύ οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών στο γήπεδο του Λεβαδειακού, καθώς η ΠΑΕ ζήτησε δύο φορές έξτρα εισιτήρια από τους γηπεδούχους.

Έτσι, αναμένονται περίπου 2.500 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να στηρίξουν την προσπάθειά της ομάδας. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα, όταν η ομάδα ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το γήπεδο, αρκετοί φίλαθλοι βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο για να εμψυχώσουν την αποστολή.