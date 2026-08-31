Σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό είναι η Ρίζεσπορ για την απόκτηση του Κλέιτον σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στο Βέλγιο, η Τουρκική ομάδα είναι σε επαφές με τους Πειραιώτες για την απόκτηση του Βραζιλιάνου φορ αρχικά με την μορφή του δανεισμού.

Ο Κλέιτον ήρθε στον Ολυμπιακό τον περασμένο Ιανουάριο από τη Ρίο Άβε, αλλά όπως φαίνεται δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η Ρίζεσπορ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό και να κάνει δικό της τον Λατινοαμερικάνο επιθετικό.

Ο Κλέιτον μέχρι τώρα έχει 7 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, χωρίς να σκοράρει ή να δώσει ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων έχει 207 ματς, με 59 γκολ και 12 ασίστ.

Çaykur Rizespor está em negociações com o Olympiacos para garantir o empréstimo de Clayton, segundo @sachatavolieri. pic.twitter.com/aOjWoiE9za — Diário de Transferências (@DTransferencias) August 31, 2026

Διάψευση και για τον Πάμπλο Γκαρσία

Στο μεταξύ μετά τους Βάργκας και Χιλ, ο Ολυμπιακός διαψεύδει και για τον Πάμπλο Γκαρσία. Οι Πειραιώτες διέψευσαν οποιαδήποτε κίνηση για τον 20χρονο Ισπανό εξτρέμ που αγωνίζεται στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Γκαρσία έχει καταγράψει 32 συμμετοχές σε La liga, Κόπα Ντελ Ρέι, Europa και Conference League και έχει σκοράρει 3 φορές, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στο πρωτάθλημα πέρασε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό απέναντι στη Λεβάντε, όπου ηττήθηκε με 5-2.