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Σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό είναι η Ρίζεσπορ για την απόκτηση του Κλέιτον σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στο Βέλγιο, η Τουρκική ομάδα είναι σε επαφές με τους Πειραιώτες για την απόκτηση του Βραζιλιάνου φορ αρχικά με την μορφή του δανεισμού.

Ο Κλέιτον ήρθε στον Ολυμπιακό τον περασμένο Ιανουάριο από τη Ρίο Άβε, αλλά όπως φαίνεται δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η Ρίζεσπορ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό και να κάνει δικό της τον Λατινοαμερικάνο επιθετικό.

Ο Κλέιτον μέχρι τώρα έχει 7 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, χωρίς να σκοράρει ή να δώσει ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων έχει 207 ματς, με 59 γκολ και 12 ασίστ.

Διάψευση και για τον Πάμπλο Γκαρσία

Στο μεταξύ μετά τους Βάργκας και Χιλ, ο Ολυμπιακός διαψεύδει και για τον Πάμπλο Γκαρσία. Οι Πειραιώτες διέψευσαν οποιαδήποτε κίνηση για τον 20χρονο Ισπανό εξτρέμ που αγωνίζεται στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Γκαρσία έχει καταγράψει 32 συμμετοχές σε La liga, Κόπα Ντελ Ρέι, Europa και Conference League και έχει σκοράρει 3 φορές, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στο πρωτάθλημα πέρασε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό απέναντι στη Λεβάντε, όπου ηττήθηκε με 5-2.