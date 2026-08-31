Η Μέττε Μάριτ απουσίασε από την πρώτη τελετή μνήμης για τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, την ώρα που η βασίλισσα Σόνια, ο νέος βασιλιάς Χάακον και τα παιδιά του συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του Άσκερ για να αποχαιρετήσουν τον μονάρχη που πέθανε στις 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών.

Η απουσία της είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και συνδεόταν με την κατάσταση της υγείας της. Η Μέττε Μάριτ βρίσκεται ακόμη σε περίοδο αποκατάστασης μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο, ύστερα από χρόνια μάχης με την πνευμονική ίνωση. Το Παλάτι έχει περιορίσει το πρόγραμμά της και οι δημόσιες εμφανίσεις της παραμένουν επιλεκτικές.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε μία ημέρα αργότερα.

Το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου, η Μέττε Μάριτ εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά με τον νέο της τίτλο. Μαζί με τη βασίλισσα Σόνια περπάτησε πίσω από το φέρετρο του Χάραλντ, καθώς η σορός του μεταφέρθηκε από τα Ανάκτορα στο Παρεκκλήσι των Ανακτόρων.

Ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της από την άνοδο του συζύγου της στον θρόνο ως βασιλιά Χάακον Η΄.

Η απουσία της από την τελετή μνήμης

Την Κυριακή, εκκλησίες σε ολόκληρη τη Νορβηγία άνοιξαν τις πόρτες τους για τελετές μνήμης προς τιμήν του Χάραλντ. Στην εκκλησία του Άσκερ, κοντά στο Όσλο, βρέθηκαν ο Χάακον, η βασίλισσα Σόνια, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους.

Η Μέττε Μάριτ δεν ήταν ανάμεσά τους.

Η απουσία της δεν συνδέθηκε με κάποιο νέο περιστατικό, αλλά με την πορεία της υγείας της. Μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα, οι υποχρεώσεις της έχουν μειωθεί και το Παλάτι έχει καταστήσει σαφές ότι η επιστροφή της σε κανονικό πρόγραμμα θα γίνει σταδιακά.

Η ίδια είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018. Η ασθένεια εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια και τον Δεκέμβριο του 2025 το Παλάτι ανακοίνωσε ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε σημείο όπου η μεταμόσχευση θεωρούνταν πιθανή.

Τον Ιούνιο του 2026 υποβλήθηκε τελικά στη δύσκολη επέμβαση. Μετά το εξιτήριό της από το νοσοκομείο, η Μέττε Μάριτ ευχαρίστησε δημόσια όσους επιλέγουν να γίνουν δωρητές οργάνων.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων. Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι επιλέγουν να δωρίζουν όργανα. Μέσω της δωρεάς οργάνων, μου δόθηκε το δώρο της ζωής.»

Η επιστροφή της στις δημόσιες υποχρεώσεις παραμένει περιορισμένη, κάτι που εξηγεί και την απουσία της από την τελετή μνήμης για τον πεθερό της.

Η πρώτη εμφάνιση της Μέττε Μάριτ ως βασίλισσας

Η Δευτέρα έφερε, ωστόσο, την πρώτη εικόνα της νέας βασίλισσας στο πλευρό της οικογένειας.

Η Μέττε Μάριτ συμμετείχε στην πομπή που μετέφερε το φέρετρο του Χάραλντ στο Παρεκκλήσι των Ανακτόρων. Πίσω από το φέρετρο περπάτησαν μέλη της οικογένειας, ενώ η βασίλισσα Σόνια βρέθηκε επίσης στην πομπή.

Η βασίλισσα Μέττε-Μάριτ και η βασίλισσα Σόνια βαδίζουν πίσω από το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, καθώς μεταφέρεται τη Δευτέρα από το Κόκκινο Σαλόνι στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων. Το φέρετρο συνοδεύεται από την οικογένεια του βασιλιά Χάραλντ και το προσωπικό της αυλής μέσα από τις ιστορικές αίθουσες του Παλατιού

NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Η σορός του Χάραλντ θα παραμείνει στο παρεκκλήσι, όπου από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου το κοινό θα μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα μονάρχη.

Η επόμενη μεγάλη δημόσια τελετή θα είναι η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο.

Η Σόνια αποχαιρέτησε τον άνδρα με τον οποίο έζησε 58 χρόνια

Για τη βασίλισσα Σόνια, η τελετή της Κυριακής είχε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 29 Αυγούστου, το ζευγάρι θα συμπλήρωνε 58 χρόνια γάμου. Ο Χάραλντ και η Σόνια παντρεύτηκαν στις 29 Αυγούστου 1968 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του.

Το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ μεταφέρεται τη Δευτέρα από το Κόκκινο Σαλόνι στο Παρεκκλήσι του Παλατιού. Το φέρετρο συνοδεύεται από την οικογένεια του βασιλιά Χάραλντ και το προσωπικό της αυλής μέσα από τις ιστορικές αίθουσες του Παλατιού. Ο επικεφαλής της Αυλής, Olav Heian-Engdal, προπορεύεται κρατώντας το βασιλικό στέμμα πάνω σε ένα μαξιλάρι, ενώ ακολουθούν το βασιλικό σπαθί και τα παράσημα του βασιλιά.

Τα παιδιά, ο βασιλιάς Χάακον, η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, τα εγγόνια, η πριγκίπισσα διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ο πρίγκιπας Σβέρες Μάγκνους, ο Marius Borg Hoiby, η Μοντ Αντζέλικα Μπεν, η Λέα Ισαντόρα Μπεν και η Έμμα Ταλούλα Μπεν βρίσκονται στην Αίθουσα των Καθρεπτών. Στη πομπή συμμετέχουν επίσης η βασίλισσα Μέττε-Μάριτ και η βασίλισσα Σόνια.

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Η Σόνια εμφανίστηκε στην τελετή του Άσκερ μαζί με τον γιο της, πλέον βασιλιά Χάακον, και τα εγγόνια της. Το Παλάτι είχε τιμήσει την επέτειο του ζευγαριού με φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή, μόλις μία ημέρα πριν από την τελετή μνήμης.

Ο Marius θα βρίσκεται στην κηδεία

Την ίδια ώρα, μια άλλη οικογενειακή εξέλιξη αφορά τον Marius Borg Hoiby, γιο της Μέττε Μάριτ από προηγούμενη σχέση.

Ο Μάριους βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, μετά την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης. Η νορβηγική αστυνομία ενέκρινε το αίτημά του να αποχωρήσει προσωρινά από το Σκάουγκουμ προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που συνδέονται με τον θάνατο και την κηδεία του Χάραλντ.

Έτσι, ο Μάριους βρέθηκε σήμερα στην πομπή μεταφοράς του φερέτρου προς το Παρεκκλήσι των Ανακτόρων, μαζί με μέλη της οικογένειας. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να παραστεί στην κηδεία της 9ης Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία του προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση στην πρώτη δημόσια περίοδο της νέας βασιλείας, καθώς η υπόθεσή του εξακολουθεί να απασχολεί τη νορβηγική Δικαιοσύνη και βρίσκεται σε διαδικασία έφεσης.

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Η Νορβηγία περνά στη νέα εποχή της

Ο θάνατος του Χάραλντ έκλεισε μια περίοδο 35 ετών στον νορβηγικό θρόνο. Ο Χάακον ανέλαβε καθήκοντα βασιλιά στις 28 Αυγούστου, σε ηλικία 53 ετών, ενώ η σύζυγός του πέρασε από τον ρόλο της διαδόχου στον θρόνο της βασίλισσας της Νορβηγίας.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μέττε Μάριτ καλείται να διαχειριστεί παράλληλα την επιστροφή της μετά τη μεταμόσχευση και τις νέες υποχρεώσεις που συνοδεύουν τον ρόλο της.

Η σημερινή εμφάνιση δίπλα στη σορό του Χάραλντ ήταν η πρώτη δημόσια εικόνα της νέας βασίλισσας μετά την αλλαγή του θρόνου. Η επόμενη μεγάλη στιγμή θα έρθει στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν η Νορβηγία θα αποχαιρετήσει επίσημα τον μονάρχη που πέθανε την περασμένη Παρασκευή.

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