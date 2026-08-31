Ένα νέο μοντέλο επιτήρησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας ενεργοποιεί η Ελληνική Αστυνομία στους δρόμους της Αττικής, με κάμερες, drones, δεδομένα από δεκάδες διαφορετικές πηγές και ειδικές ομάδες δικυκλιστών να συνδέονται πλέον με ένα κεντρικό «ψηφιακό στρατηγείο».

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται το «Traffic Commander», το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο λειτουργεί από τον εκσυγχρονισμένο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ.

Ένα «μάτι» πάνω από ολόκληρο το λεκανοπέδιο

Η λογική του συστήματος είναι να μην περιμένει πλέον η Τροχαία να ενημερωθεί εκ των υστέρων για ένα μποτιλιάρισμα, ένα μικροατύχημα ή ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στο επιχειρησιακό κέντρο θα φτάνουν διαρκώς πληροφορίες από 24 διαφορετικές πηγές, δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 235 κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία ατυχήματα και άλλα συμβάντα, οδικά έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές.

Στην επιτήρηση προστίθενται 10 drones, τα οποία θα μπορούν να απογειώνονται για να δίνουν ζωντανή εικόνα από σημεία όπου έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Τα πτητικά μέσα επιτρέπουν στους αξιωματικούς να βλέπουν από ψηλά την έκταση μιας ουράς οχημάτων, την αιτία που την προκάλεσε και το κατά πόσο η συμφόρηση επεκτείνεται στους γύρω δρόμους.

Πώς θα γίνεται η παρέμβαση στην πράξη

Το κρίσιμο στοιχείο του νέου μοντέλου είναι η ταχύτητα με την οποία η πληροφορία θα μετατρέπεται σε παρέμβαση. Για παράδειγμα, εάν μία κάμερα, ένα drone, ένας τροχονόμος ή άλλη πηγή εντοπίσει ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο που αρχίζει να δημιουργεί ουρά σε κεντρικό άξονα, το περιστατικό θα εμφανίζεται στο επιχειρησιακό κέντρο.

Οι αξιωματικοί θα έχουν συνολική εικόνα του σημείου και θα μπορούν να κατευθύνουν εκεί τις κατάλληλες δυνάμεις. Ιδιαίτερο ρόλο θα έχουν οι δικυκλιστές της ΚΟΜΒΟΣ, καθώς οι μοτοσικλέτες μπορούν να κινηθούν μέσα στην πυκνή κυκλοφορία πολύ ταχύτερα από ένα περιπολικό που ενδέχεται να εγκλωβιστεί στο ίδιο μποτιλιάρισμα που καλείται να αντιμετωπίσει.

Οι αστυνομικοί θα μπορούν, ανάλογα με το περιστατικό, να ρυθμίζουν την κίνηση, να παρεμβαίνουν στους σηματοδότες και να αποκαθιστούν τη ροή προτού η συμφόρηση προκαλέσει «ντόμινο» στους γύρω δρόμους.

Η ΕΛ.ΑΣ. δοκίμασε ήδη το μοντέλο σε πραγματικές συνθήκες κατά την παρουσίαση του Traffic Commander: εντοπίστηκε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο, κινητοποιήθηκαν περιπολία και drone και το κέντρο παρακολουθούσε την κατάσταση μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Τι ρόλο θα παίζει η τεχνητή νοημοσύνη

Το Traffic Commander δεν λειτουργεί απλώς ως ένας ψηφιακός χάρτης που δείχνει κόκκινους και πράσινους δρόμους. Στόχος είναι ο μεγάλος όγκος πληροφοριών να συνδυάζεται και να μετατρέπεται σε επιχειρησιακή γνώση, ώστε οι αξιωματικοί να γνωρίζουν πού υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, πόσο σοβαρό είναι και πώς εξελίσσεται στον χρόνο.

Το σύστημα χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού και γεωχωρικής ανάλυσης, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να εξελίσσεται με την ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, νέων πηγών δεδομένων και επιπλέον επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει, πάντως, ότι η τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο και την κρίση του αστυνομικού, αλλά να του δώσει καλύτερη και ταχύτερη πληροφόρηση.

Στην ομάδα ΚΟΜΒΟΣ συμμετέχουν περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα στο επιχειρησιακό κέντρο όσο και στον δρόμο. Με το λεκανοπέδιο να εξυπηρετεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια κατοίκους και περίπου 700.000 οχήματα να εισέρχονται καθημερινά μόνο στο κέντρο της Αθήνας, το σύστημα καλείται να διαχειρίζεται περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα την ημέρα.

50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα την ημέρα

Η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς στην Αττική κατοικούν περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ καθημερινά εισέρχονται μόνο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, σε ένα οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αξιωματικών, όταν η κυκλοφορία φτάσει στα επίπεδα αιχμής, το νέο σύστημα θα καλείται να διαχειρίζεται περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα ημερησίως.

Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας ΚΟΜΒΟΣ θα επιχειρούν τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, με έμφαση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα «δύσκολα» σημεία που έχουν μπει στο μικροσκόπιο

Η Τροχαία έχει ήδη χαρτογραφήσει τα σημεία όπου καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στον Τομέα Αθηνών περιλαμβάνονται η λεωφόρος Συγγρού, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, οι λεωφόροι Αλεξάνδρας και Κηφισίας, καθώς και οι άξονες Αρδητού και Βουλιαγμένης.

Στη Νοτιοανατολική Αττική στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεωφόροι Ελευθερίου Βενιζέλου και Βουλιαγμένης, ενώ στον τομέα της Καλλιθέας η λεωφόρος Ποσειδώνος.