Για πολλούς, το πρώτο φλιτζάνι καφέ είναι η στιγμή που η ημέρα αρχίζει πραγματικά. Η μυρωδιά, η πρώτη γουλιά και, λίγο αργότερα, εκείνη η γνώριμη αίσθηση ότι ο εγκέφαλος «μπαίνει σε λειτουργία»: λιγότερη υπνηλία, περισσότερη εγρήγορση, καλύτερη συγκέντρωση.

Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Η καφεΐνη έχει καλά τεκμηριωμένη δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να ενισχύσει βραχυπρόθεσμα την προσοχή και την επαγρύπνηση.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η επιστημονική συζήτηση έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από το ερώτημα «μας ξυπνά ο καφές;». Το πραγματικό ερώτημα είναι πλέον άλλο: Μπορεί μια τόσο καθημερινή συνήθεια να σχετίζεται και με τον τρόπο που γερνά ο εγκέφαλός μας; Η απάντηση, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι ενδιαφέρουσα αλλά όχι απόλυτη.

Η μελέτη των 131.821 ανθρώπων που έβαλε ξανά τον καφέ στο επίκεντρο

Τον Φεβρουάριο του 2026, ερευνητές από το Harvard και συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά κέντρα δημοσίευσαν στο JAMA μια μεγάλη μελέτη για τη σχέση καφέ, καφεΐνης και γνωστικής υγείας. Ανέλυσαν δεδομένα από 131.821 Αμερικανούς επαγγελματίες υγείας (86.606 γυναίκες και 45.215 άνδρες) οι οποίοι συμμετείχαν στις μακροχρόνιες μελέτες Nurses’ Health Study και Health Professionals Follow-up Study, παρακολουθώντας την πορεία τους για διάστημα που έφτασε έως και τα 43 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν 11.033 περιστατικά άνοιας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ με καφεΐνη συσχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και με ευνοϊκότερους δείκτες υποκειμενικής γνωστικής λειτουργίας. Η ισχυρότερη συσχέτιση εμφανιζόταν περίπου στα 2 έως 3 φλιτζάνια καφέ ημερησίως.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι ο καφές χωρίς καφεΐνη δεν εμφάνισε την ίδια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η καφεΐνη αποτελεί από μόνη της τον προστατευτικό παράγοντα, αλλά ενισχύει την ανάγκη να διερευνηθεί ο ρόλος της περισσότερο.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι να διαβάσουμε σωστά το εύρημα. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι παρατηρητική. Δείχνει συσχέτιση, όχι απόδειξη ότι ο καφές αποτρέπει την άνοια.

Όμως μια άλλη μεγάλη ανάλυση του 2026 μας καλεί σε μεγαλύτερη προσοχή

Η επιστήμη σπάνια δίνει απλές, μονοδιάστατες απαντήσεις και ο καφές είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια μεγάλη μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2026 και συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερους από 450.000 ανθρώπους σε δέκα διαφορετικές μελέτες έδειξε κάτι ενδιαφέρον: η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας, ενώ όσο η κατανάλωση αυξανόταν πέρα από ένα σημείο, το πιθανό όφελος μειωνόταν και ο κίνδυνος άρχιζε να ανεβαίνει ξανά. Αυτή η καμπύλη (χαμηλότερος κίνδυνος στη μέση και υψηλότερος στα δύο άκρα) είναι αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν «σχέση τύπου U».

Το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου εμφανιζόταν περίπου στα 2-3 φλιτζάνια την ημέρα, όμως οι ερευνητές κατέληξαν ότι η μέτρια κατανάλωση δεν φάνηκε να μειώνει ξεκάθαρα τον κίνδυνο άνοιας, ενώ σε υψηλότερη κατανάλωση (ιδιαίτερα πάνω από περίπου 3 φλιτζάνια ημερησίως) υπήρχαν ενδείξεις πιθανής αύξησης του κινδύνου.

Άρα το πιο ασφαλές επιστημονικό συμπέρασμα δεν είναι «ο καφές προστατεύει από την άνοια». Είναι ότι η μέτρια κατανάλωση φαίνεται να έχει την πιο ευνοϊκή σχέση με τη γνωστική υγεία, ενώ η υπερβολή δεν προσφέρει επιπλέον όφελος και μπορεί να αλλάζει την εικόνα.

Τι κάνει στην πραγματικότητα η καφεΐνη στον εγκέφαλο

Η πιο ξεκάθαρη επίδραση του καφέ δεν αφορά το τι θα συμβεί στον εγκέφαλο ύστερα από 30 χρόνια. Αφορά το τι συμβαίνει λίγα λεπτά μετά την κατανάλωσή του.

Η καφεΐνη δρα κυρίως μπλοκάροντας τους υποδοχείς της αδενοσίνης, μιας ουσίας που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο όσο περνά η ημέρα και ενισχύει το αίσθημα υπνηλίας. Με αυτόν τον τρόπο, η καφεΐνη μειώνει προσωρινά το «σήμα κόπωσης».

Μεγάλη ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας έδειξε ότι χαμηλές έως μέτριες δόσεις καφεΐνης μπορούν να βελτιώσουν την εγρήγορση, την επαγρύπνηση, την προσοχή και τον χρόνο αντίδρασης. Τα αποτελέσματα είναι λιγότερο σταθερά όσον αφορά τη μνήμη και πιο σύνθετες λειτουργίες όπως η κρίση και η λήψη αποφάσεων.

Με απλά λόγια, ο καφές μπορεί να βοηθήσει έναν κουρασμένο εγκέφαλο να είναι πιο ξύπνιος και συγκεντρωμένος. Δεν σημαίνει ότι τον κάνει «εξυπνότερο».

Ο καφές δεν είναι μόνο καφεΐνη

Μέσα σε ένα φλιτζάνι καφέ υπάρχουν πολλά περισσότερα από μία διεγερτική ουσία. Ο καφές περιέχει πολυφαινόλες, μεταξύ των οποίων τα χλωρογενικά οξέα, καθώς και άλλες βιοδραστικές ενώσεις που έχουν μελετηθεί για πιθανές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι προφανές: το οξειδωτικό στρες και η νευροφλεγμονή συμμετέχουν στους μηχανισμούς της γήρανσης και πολλών νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Ωστόσο, τα ανθρώπινα δεδομένα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο μπορεί να αφήνει να εννοηθεί η θεωρητική βιολογία. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση για τα χλωρογενικά οξέα του καφέ, δημοσιευμένη το 2025, κατέληξε ότι παρότι ορισμένες παρατηρητικές μελέτες είναι ενθαρρυντικές, οι διαθέσιμες τυχαιοποιημένες δοκιμές δεν έδειξαν σαφή βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας.

Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τον εύκολο ισχυρισμό ότι «τα αντιοξειδωτικά του καφέ προστατεύουν τον εγκέφαλο». Η υπόθεση είναι βιολογικά ενδιαφέρουσα. Δεν έχει ακόμη αποδειχθεί κλινικά με αυτόν τον απλό τρόπο.

Τι γνωρίζουμε από την Ελλάδα;

Εδώ η εικόνα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα εξίσου μεγάλα ελληνικά δεδομένα που να δείχνουν ειδικά ότι η κατανάλωση καφέ μειώνει τον κίνδυνο άνοιας.

Υπάρχει, όμως, σημαντική ελληνική ερευνητική δραστηριότητα για τη γνωστική γήρανση, τη διατροφή και τον τρόπο ζωής μέσα από τη μελέτη HELIAD – Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet.

Η HELIAD είναι πληθυσμιακή ελληνική μελέτη που σχεδιάστηκε ακριβώς για να διερευνήσει τη συχνότητα της νόσου Alzheimer, της άνοιας και της ήπιας γνωστικής διαταραχής, αλλά και τη σχέση διατροφικών και άλλων παραγόντων ζωής με τη γνωστική λειτουργία.

Το ελληνικό εύρημα: Η Μεσογειακή Διατροφή φαίνεται να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα μεμονωμένο ρόφημα

Σε ανάλυση 1.865 ηλικιωμένων Ελλήνων, με μέση ηλικία τα 73 έτη, η μεγαλύτερη προσήλωση στη Μεσογειακή Διατροφή συνδέθηκε με καλύτερη γνωστική επίδοση και χαμηλότερη συχνότητα άνοιας.

Κάθε αύξηση κατά μία μονάδα στο MedDietScore συσχετίστηκε με περίπου 10% χαμηλότερες πιθανότητες άνοιας, ενώ η ισχυρότερη σχέση με τη γνωστική επίδοση παρατηρήθηκε στη μνήμη.

Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία στη συζήτηση για τον καφέ. Γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο εγκέφαλος δεν «βλέπει» μόνο ένα φλιτζάνι καφέ. Βλέπει ολόκληρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό το φλιτζάνι υπάρχει:

τι τρώμε,

αν κινούμαστε,

αν κοιμόμαστε καλά,

αν καπνίζουμε,

αν έχουμε κοινωνικές επαφές,

αν ελέγχουμε την πίεση και τον διαβήτη μας.

Η ελληνική HELIAD δείχνει ότι ο τρόπος ζωής μετρά περισσότερο από μία μεμονωμένη συνήθεια

Άλλη ανάλυση της HELIAD, σε 1.716 Έλληνες ηλικίας 65 ετών και άνω, εξέτασε συνολικά τον τρόπο ζωής:

Μεσογειακή Διατροφή,

φυσική δραστηριότητα,

ύπνο και

καθημερινές κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες.

Όσοι είχαν τον πιο ευνοϊκό συνολικά τρόπο ζωής εμφάνιζαν 65% χαμηλότερες πιθανότητες ήπιας γνωστικής διαταραχής και 43% χαμηλότερες πιθανότητες χαμηλής συνολικής γνωστικής επίδοσης στις συγκεκριμένες αναλύσεις.

Και τα μακροχρόνια δεδομένα, όμως, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Σε μεταγενέστερη παρακολούθηση 1.018 ηλικιωμένων χωρίς άνοια, η HELIAD εξέτασε εάν ο συνολικός τρόπος ζωής συνδεόταν με τη γνωστική πορεία και τον κίνδυνο άνοιας σε βάθος χρόνου.

Αυτή είναι ίσως η πιο χρήσιμη ελληνική απάντηση στο ερώτημα «τι να κάνουμε για τον εγκέφαλό μας;». Όχι να ψάξουμε ένα «μαγικό» τρόφιμο ή ρόφημα. Να χτίσουμε ένα μοτίβο ζωής.

Υπάρχουν όμως και μεσογειακά δεδομένα ειδικά για τον καφέ

Αν και όχι από την Ελλάδα, η μεγάλη ισπανική μελέτη PREDIMED-Plus έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή αφορά έναν μεσογειακό πληθυσμό. Σε ανάλυση 6.427 ηλικιωμένων ενηλίκων, η κατανάλωση καφέ και συνολικής καφεΐνης συσχετίστηκε με καλύτερη επίδοση σε διάφορες νευροψυχολογικές δοκιμασίες.

Οι καταναλωτές καφέ με καφεΐνη είχαν χαμηλότερες πιθανότητες κακής γνωστικής επίδοσης σε σχέση με όσους δεν έπιναν, ενώ αντίστοιχη σχέση δεν παρατηρήθηκε για τον ντεκαφεϊνέ.

Και εδώ, όμως, χρειάζεται η ίδια επιστημονική υποσημείωση: Ήταν παρατηρητική ανάλυση και οι συμμετέχοντες είχαν μεταβολικό σύνδρομο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτόματα τα ευρήματα σε κάθε άνθρωπο ούτε να πούμε ότι ο καφές προκάλεσε την καλύτερη γνωστική επίδοση.

Τα 2-3 φλιτζάνια είναι τελικά η «χρυσή ζώνη»;

Είναι εντυπωσιακό ότι διαφορετικές μελέτες επιστρέφουν συχνά σε αυτό το εύρος. Στη μεγάλη μελέτη του JAMA, οι πιο έντονες ευνοϊκές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν περίπου στα 2-3 φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ημερησίως.

Στη μετα-ανάλυση του 2026, η καμπύλη κινδύνου για την άνοια είχε επίσης το χαμηλότερο σημείο γύρω από τα 2-3 φλιτζάνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να αρχίσουμε να πίνουμε τρεις καφέδες.

Το «φλιτζάνι» δεν είναι σταθερή μονάδα καφεΐνης:

Ένας espresso,

ένας ελληνικός,

ένας στιγμιαίος και

ένας μεγάλος καφές φίλτρου

μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Η συνολική ημερήσια ποσότητα καφεΐνης έχει μεγαλύτερη πρακτική σημασία.

Μέχρι πόση καφεΐνη θεωρείται ασφαλής;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναφέρει ότι για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες πρόσληψη έως 400 mg καφεΐνης την ημέρα από όλες τις πηγές δεν εγείρει ανησυχίες ασφάλειας.

Εφάπαξ δόσεις έως 200 mg θεωρούνται επίσης ασφαλείς για τον γενικό υγιή ενήλικο πληθυσμό. Για τις εγκύους και τις γυναίκες που θηλάζουν, η EFSA θέτει ως επίπεδο χωρίς ανησυχία τα 200 mg την ημέρα. Το σημαντικό είναι ότι τα 400 mg είναι όριο ασφάλειας και όχι στόχος κατανάλωσης.

Η μεγάλη παγίδα του καφέ βρίσκεται… τη νύχτα

Υπάρχει ένα παράδοξο. Ο καφές μπορεί να κάνει τον εγκέφαλο πιο ξύπνιο το πρωί και ταυτόχρονα να τον βλάψει έμμεσα αν μας στερήσει τον ύπνο το βράδυ. Η EFSA σημειώνει ότι ακόμη και 100 mg καφεΐνης κοντά στην ώρα του ύπνου μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια και το μοτίβο του ύπνου σε ορισμένους ανθρώπους. Και η καφεΐνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ύπνο.

Η νευροεπιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι μπορεί να περιορίσει την υπνηλία και να υποστηρίξει την εγρήγορση όταν είμαστε κουρασμένοι, αλλά δεν αποκαθιστά πλήρως τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες όταν υπάρχει σοβαρή στέρηση ύπνου. Άρα ένας καφές στις 18:00 που «δεν μας ενοχλεί» μπορεί να μην είναι πάντα τόσο αθώος όσο νομίζουμε.

Ο ΠΟΥ βάζει το θέμα στη σωστή του διάσταση

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2026, δεν παρουσιάζουν κάποιο μεμονωμένο τρόφιμο ή ρόφημα ως λύση για την πρόληψη της άνοιας.

Αντίθετα, δίνουν έμφαση σε ένα ευρύ σύνολο τροποποιήσιμων παραγόντων:

σωματική δραστηριότητα,

διακοπή καπνίσματος,

περιορισμό της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ,

υγιεινή διατροφή,

κοινωνική και γνωστική δραστηριότητα,

έλεγχο υπέρτασης,

διαβήτη και υψηλής χοληστερόλης,

αλλά και μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι έως και 45% του κινδύνου άνοιας μπορεί να συνδέεται με τροποποιήσιμους παράγοντες.

Αυτό αλλάζει και τον τρόπο που πρέπει να βλέπουμε τον καφέ: Δεν είναι «φάρμακο για τον εγκέφαλο». Μπορεί, όμως, να είναι ένα μικρό κομμάτι ενός συνολικά ευνοϊκού τρόπου ζωής.

Πώς να πίνουμε τον καφέ πιο έξυπνα

Αν ήδη αγαπάμε τον καφέ και τον ανεχόμαστε καλά, τα δεδομένα μάλλον δεν μας δίνουν λόγο να τον αποχωριστούμε. Μας δίνουν, όμως, λόγο να τον πίνουμε με λίγο περισσότερο μέτρο. Η μέτρια κατανάλωση (συχνά περίπου 2-3 φλιτζάνια ημερησίως στις μελέτες) φαίνεται πιο λογική από την υπερβολή.

Ο καφές καλό είναι να καταναλώνεται αρκετές ώρες πριν από τον ύπνο, ιδιαίτερα από όσους είναι ευαίσθητοι στην καφεΐνη. Η ζάχαρη, τα σιρόπια και οι μεγάλες ποσότητες κρέμας μπορούν εύκολα να μετατρέψουν τον καφέ από απλό ρόφημα σε καθημερινό επιδόρπιο.

Και, φυσικά, η καφεΐνη δεν ταιριάζει σε όλους με τον ίδιο τρόπο:

Άγχος,

αϋπνία,

ταχυπαλμία,

τρόμος ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις

είναι ενδείξεις ότι η ποσότητα μπορεί να χρειάζεται μείωση.

Το ελληνικό μήνυμα είναι ίσως πιο σημαντικό από το ίδιο το φλιτζάνι

Αν προσπαθήσουμε να ενώσουμε τα διεθνή δεδομένα για τον καφέ με όσα μας λέει η ελληνική HELIAD, προκύπτει μια πιο ώριμη εικόνα. Ναι, ο καφές με καφεΐνη φαίνεται να συνδέεται σε αρκετές μελέτες με καλύτερη γνωστική επίδοση και, σε ορισμένες μεγάλες cohorts, με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Όμως τα ελληνικά δεδομένα μας θυμίζουν κάτι πιο ουσιαστικό: ο εγκέφαλος δεν προστατεύεται από μία μόνο συνήθεια:

Η Μεσογειακή Διατροφή,

η κίνηση,

η κοινωνική και

πνευματική δραστηριότητα,

ο ύπνος και η

συνολική καρδιομεταβολική υγεία

φαίνεται να σχηματίζουν ένα πολύ ισχυρότερο πλαίσιο προστασίας της γνωστικής λειτουργίας από οποιοδήποτε μεμονωμένο τρόφιμο ή ρόφημα.

Και ίσως αυτός να είναι ο καλύτερος τρόπος να δούμε το καθημερινό μας φλιτζάνι. Όχι ως «μαγικό φίλτρο» κατά της άνοιας. Αλλά ως μια μικρή, ευχάριστη συνήθεια που (όταν χωρά μέσα σε έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής και δεν κλέβει τον ύπνο μας) μπορεί να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της εξίσωσης για τον εγκέφαλο.