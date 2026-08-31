Να ξεδιαλύνουν το μυστήριο με τη δολοφονία της νοσηλεύτριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προσπαθούν αστυνομικοί και συγγενείς των εμπλεκομένων, καθώς τα δύο άτομα γνωρίζονταν.

Οι πρώην σύζυγοί τους κατέθεσαν ότι ο 40χρονος γνώριζε τη νοσηλεύτρια που πήγε σπίτι του κρατώντας μαχαίρι, καθώς τα παιδιά τους έκαναν στενή παρέα.

Σύμφωνα με το Live News, ο πρώην σύζυγος της νοσηλεύτριας κατέθεσε:

«Χθες πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη και η Βάγγη έφτασε σε αυτό το σημείο να πάει σε ένα ξένο σπίτι με μαχαίρι και να καταλήξει να την σκοτώσουν. Μάλιστα τον άνθρωπο αυτόν τον γνώριζε γιατί τα παιδιά μας και ειδικά οι κόρες μας κάνουν πολλή παρέα. Είναι σαν ξαδέρφες, γιατί ο πρώτος ξάδερφος της πρώην γυναίκας μου έχει παντρευτεί την πρώην γυναίκα του Αντώνη. Πάντως επειδή με ρωτάτε, η Βάγγη δεν έκανε ναρκωτικά και ήταν πάντα αντίθετη σε αυτά. Όσον αφορά τον αν είχε οικονομικά προβλήματα, δεν μπορώ να το ξέρω στα σίγουρα, αλλά και αυτό να ήταν θα έπρεπε να έρθει σε μένα να μου ζητήσει», λέει ο πρώην σύζυγος του θύματος.

Από την πλευρά της, η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου ανέφερε: «Το θύμα είναι φίλη μου, αλλά είχαμε να μιλήσουμε καιρό. Εγώ προσπαθούσα να έρθω σε επικοινωνία μαζί της στις 24/07/2026 για να την ρωτήσω αν θα έρθει στη βάφτιση του παιδιού μου, αλλά δεν απαντούσε. Δεν γνώριζα ότι ήταν ήδη στο νησί. Ενημερώθηκα από μια φίλη για το συμβάν χωρίς να ξέρω ότι πρόκειται για την Ευαγγελία. Αργότερα, κάλεσα τον πατέρα της αλλά ούτε εκείνος γνώριζε τι έχει συμβεί, το μόνο που μου είπε είναι πως η Ευαγγελία βρισκόταν ήδη στο νησί. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, δεν έχουμε κάνει ποτέ συζήτηση για οικονομικά θέματα, δεν γνωρίζω ούτε αν κάνει χρήση».