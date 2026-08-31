Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε στη Σύρο το καλοκαίρι και η νονά του άνδρα που τη μαχαίρωσε, επιμένει στην αθωότητά του.

Η γυναίκα δήλωσε ότι ο 40χρονος έδρασε ορθώς, καθώς η νοσηλεύτρια, κρατώντας μαχαίρι και με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πήγε στο σπίτι του, ενώ τον είχαν ληστέψει λίγες μέρες πριν.

«Ήταν το καλύτερο παιδί εδώ της γειτονιάς. Οικογενειάρχης και στη δουλειά του. Ήταν εργολάβος. Όλοι τον ζητούσαν γιατί ήταν από τους καλύτερους εργολάβους», είπε στο Live News, προσθέτοντας: «Εγώ έπεσα από τα σύννεφα γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο για αυτό το πράγμα. Είναι άδικο να πάει τώρα κάποιος στο σπίτι του και να τον φέρει σε αυτήν την κατάσταση».

«Ξαφνιάστηκε το παιδί. Δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες. Ποιος, ποιος δε θα αντιδρούσε μέρα μεσημέρι; Ποιος δε θα αντιδρούσε;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Διαφωνούν οι γονείς της νοσηλεύτριας

Ποια είναι η αλήθεια που κρύβει το έγκλημα; Ο 40χρονος πίστεψε πως έχει να κάνει με απόπειρα ληστείας και αντέδρασε ή μήπως αναγνώρισε τη διασώστρια και αποφάσισε να βάψει τα χέρια του με αίμα, όπως πιστεύουν οι συγγενείς της;

Οι γονείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας είναι πεπεισμένοι πως επρόκειτο για μια μελετημένη δολοφονία. Όπως πιστεύουν, ο 40χρονος αναγνώρισε την κόρη τους και αποφάσισε να της κλείσει το στόμα. Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας προκαλούν οργή στους στενούς συγγενείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας.

«Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι λογικό», λέει η μητέρα της.

Γιατί όμως η 41χρονη πήγε εκείνο το απόγευμα στο σπίτι του άντρα που κατηγορείται ότι τη σκότωσε;

«Πάω σε μια δουλειά. Δεν θ’ αργήσω. Δεν ήταν έτσι τρομαγμένη ούτε κάτι τέτοιο. Δεν την είδα έτσι να πάει να κάνει κάτι κακό».

Στενοί συγγενείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας επαναλαμβάνουν τις τελευταίες μέρες πως η 41χρονη είχε μάθει πως ο κατηγορούμενος είχε πειράξει άτομο από το στενό της περιβάλλον και είχε πάει στο σπίτι για να ζητήσει εξηγήσεις.

«Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα».

Ο πατέρας της, μιλώντας στο Live News, επιμένει πως ο 40χρονος κυνήγησε την κόρη τους «για να της κλείσει το στόμα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί να ήταν άμυνα, ήθελε να τη σκοτώσει. Ίσως είναι αυτό που λέμε, ότι κάποιο παιδί ίσως να πείραξε. Γιατί η εγγονή μου είναι που έκανε παρέα με τις κόρες του, και τελευταία είχε αρχίσει το παιδί και το έλεγε ότι τον φοβόταν».

Τι περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες

Στο μικροσκόπιο μετά το έγκλημα μπήκαν και μια σειρά από περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων. Ατόμων που είδαν τα όσα έγιναν μετά από αυτό το σημείο.

Όπως ανέφεραν, η 41χρονη κατέβηκε τα σκαλιά, άρχισε να τρέχει, όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Το μοιραίο χτύπημα στον θώρακα της γυναίκας διαπέρασε τον πνεύμονα και της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό της.

Από τη μια οι γονείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας που θρηνούν την απώλεια της κόρης τους και από την άλλη οι συγγενείς του κατηγορούμενου που προσπαθούν να τον στηρίξουν. Και οι δύο πλευρές ζητούν να χυθεί άπλετο φως και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το έγκλημα της Σύρου.