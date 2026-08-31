Αποσωληνώθηκε το 12χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στην Κάρπαθο, όταν έπεσε από το ηλεκτρικό πατίνι.

Το παιδί πήρε κρυφά το πατίνι της μητέρας του και χωρίς να φοράει κράνος βγήκε για βόλτα, αλλά έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Αμέσως επέστρεψε σπίτι και δεν ανέφερε κάτι, για να μην το μαλώσουν. Δεν αισθανόταν όμως καλά και οδηγήθηκε στον γιατρό, όπου και λιποθύμησε, οπότε και φανερώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η μητέρα του, μιλώντας στον Alpha, είπε:

«Το πατίνι είναι δικό μου και το πήρε κρυφά χωρίς το κράνος. Γύρισε και είπε απλά ότι ήταν κουρασμένος. Παραξενεύτηκα και ύστερα είδα γρατσουνιές στο χέρι του. Είχε κι ένα τεράστιο καρούμπαλο.

Πήγαμε σε παιδιάτρο που βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τα πόδια. Είπε “γεια σας” κι ύστερα έκανε εμετό και έχασε την επαφή με το περιβάλλον. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, καλέσαμε το ασθενοφόρο ταυτόχρονα, γιατί είναι μακριά το χωριό από την πρωτεύουσα. Συναντηθήκαμε στο δρόμο και έγινε η μεταφορά στο νοσοκομείο».