Σε μαζική απόσυρση δεκάδων επικίνδυνων διαφημίσεων από τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram προχώρησε η Meta στην Ινδία, μετά από επίσημες καταγγελίες των τοπικών αρχών για εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικής απάτης. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν ελκυστικό πορνογραφικό και σεξουαλικό περιεχόμενο ως «δόλωμα» για να προσελκύσουν ανυποψίαστους χρήστες.



Με το πάτημα του συνδέσμου, οι συσκευές μολύνονταν ακαριαία με επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό. Το συγκεκριμένο malware είχε τη δυνατότητα να υποκλέπτει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και διαπιστευτήρια πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αδειάζοντάς τους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το 2025 η Ινδία κατέγραψε απώλειες σχεδόν 2,4 δισεκατ. δολαριών λόγω απατών στο διαδίκτυο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Οι απατεώνες βάζουν ολοένα και περισσότερο στο στόχαστρο το σύστημα ψηφιακών πληρωμών που ακμάζει στη χώρα.



Σύμφωνα με την κυβέρνηση, διαφημίσεις στο Facebook και το Instagram με ονομασίες όπως “Night Play” ή “Kyss” οδηγούσαν τους χρήστες σε ιστοτόπους ηλεκτρονικού «ψαρέματος». Το Νέο Δελχί λέει ότι παρατηρεί αύξηση στις οικονομικές απάτες μέσω «κακόβουλων εφαρμογών Android που υποδύονται τις εφαρμογές πορνογραφικού περιεχομένου».

Meta removes ads for fraud apps posing as porn after India sounds alarm https://t.co/BJAvMGO6IJ https://t.co/BJAvMGO6IJ — Reuters (@Reuters) August 31, 2026

Το πρακτορείο Reuters εντόπισε τουλάχιστον 39 τέτοιες ενεργές διαφημίσεις μετά την ανακοίνωση της ινδικής κυβέρνησης σήμερα. Πολλές αυτές χρησιμοποιούσαν εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου για να προσελκύσουν θύματα. Η Meta κατέβασε όλες αυτές τις διαφημίσεις αφού το Reuters τις επισήμανε στην εταιρεία και ζήτησε ένα σχόλιο. Η Meta δεν απάντησε πάντως στα ερωτήματα του πρακτορείου.



Η πολιτική της αμερικανικής εταιρείας αναφέρει ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν «γυμνό και σεξουαλική δραστηριότητα» ενώ απαγορεύονται επίσης οι διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές μέσω απατηλών ή καταχρηστικών πρακτικών, όπως αυτές που έχουν ως στόχο να κλέψουν χρήματα από τους χρήστες.



Είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που η Ινδία εκφράζει ανησυχίες για οικονομικές απάτες μέσω μιας μεγάλης τεχνολογικής πλατφόρμας. Πρόσφατα το Reuters μετέδωσε ότι η ινδική κυβέρνηση ζήτησε από την Google να κλείσει εκατοντάδες λογαριασμούς στην πλατφόρμα Firebase αφού διαπίστευσε ότι απατεώνες χρησιμοποιούσαν αυτήν την υπηρεσία υποδυόμενοι μεγάλες τράπεζες.

Μία από τις διαφημίσεις, ενώ ήταν ακόμη ενεργή, οδηγούσε σε έναν ιστότοπο που προωθούσε μια εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση, όλο το 24ωρο, σε πορνογραφικό υλικό, εφόσον κατέβαζαν στη συσκευή τους ένα πρόγραμμα, το Movexa.apk.



Σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση, αυτά τα προγράμματα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών, να βρουν κωδικούς και PIN τραπεζών και να αποσπάσουν χρήματα από λογαριασμούς, εν αγνοία των κατόχων τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.