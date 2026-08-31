Στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Ουγγαρίας προχώρησε η Τροχαία Θεσσαλονίκης, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τα «γκάζια» και τους ελιγμούς πολυτελών αυτοκινήτων στο παραλιακό μέτωπο της πόλης το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το thestival, σε βάρος του 24χρονου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο για άνθρωπο ή αντικείμενα επί της οδού.

Νεότερες πληροφορίες διευκρινίζουν, μάλιστα, ότι οι ελιγμοί για τους οποίους κατηγορείται ο 24χρονος δεν πραγματοποιήθηκαν πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, αλλά στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την παραλιακή οδική αρτηρία μπροστά από το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία εμφανίζονται πανίσχυρα supercars να κινούνται στην περιοχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από την επίδειξη των supercars στη σύλληψη

Τα αυτοκίνητα είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης Zero2 Europe, ενός πολυτελούς road trip ιδιοκτητών supercars.

Η ομάδα είχε λάβει άδεια από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την προσωρινή στάθμευση και τη στατική παρουσίαση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο της Νέας Παραλίας, κοντά στο «Μακεδονία Παλάς».

Η συγκεκριμένη άδεια, ωστόσο, δεν προέβλεπε επιδείξεις οδήγησης, επιταχύνσεις, πλαγιολισθήσεις ή άλλους οδηγικούς ελιγμούς.

Παρά τις σχετικές παρατηρήσεις δημοτικών αστυνομικών, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Σε ένα από αυτά εμφανίζεται Lotus Emira να κινείται πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, ενώ άλλο υλικό καταγράφει Porsche να πραγματοποιεί πλαγιολίσθηση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις νεότερες πληροφορίες για τη σύλληψη, οι επικίνδυνοι ελιγμοί που αποδίδονται στον 24χρονο έγιναν επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Δικογραφία για επικίνδυνους ελιγμούς

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης προχώρησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 24χρονου από την Ουγγαρία.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνους ελιγμούς από τους οποίους μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους ή αντικείμενα επί της οδού.

Το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά και τυχόν πρόσθετες παραβάσεις.

«Εικόνες ντροπής» – Η οργισμένη αντίδραση του Δήμου

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, έκανε λόγο για «εικόνες ντροπής» και ξεκαθάρισε ότι η άδεια που είχε δοθεί αφορούσε αποκλειστικά τη στάθμευση των αυτοκινήτων.

«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές», ανέφερε. Όπως τόνισε: «Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη Νέα Παραλία σε πίστα αγώνων».

Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την Αστυνομία και ότι θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο και την αναστάτωση που προκλήθηκαν. «Η πόλη δεν είναι ξέφραγο αμπέλι», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα της δημοτικής αρχής προς τους εμπλεκόμενους.

Τι είναι το Zero2 Europe

Το Zero2 Europe δεν αποτελεί αγώνα ράλι με την κλασική έννοια, ούτε περιλαμβάνει κλειστές ειδικές διαδρομές ή επίσημη χρονομέτρηση. Πρόκειται για ένα πολυτελές road trip ιδιοκτητών supercars, το οποίο συνδυάζει οργανωμένη πομπή αυτοκινήτων με διαμονή σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, δείπνα, πάρτι και κοινωνικές εκδηλώσεις. Η φετινή διαδρομή ξεκίνησε από τη Βουδαπέστη, πέρασε από Τιμισοάρα, Βουκουρέστι και Σόφια και κατέληξε στη Θεσσαλονίκη.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου, με το επίσημο πρόγραμμα να κάνει λόγο για «πέντε ημέρες, τέσσερα σύνορα, πέντε πόλεις και μία πομπή».

Τα 7.900 ευρώ της συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανερχόταν σε 7.900 ευρώ συν ΦΠΑ για δύο άτομα, με προκαταβολή 2.000 ευρώ.

Το πακέτο περιλάμβανε μεταξύ άλλων:

πέντε διανυκτερεύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία,

πρωινά, γεύματα και δείπνα,

συμμετοχή στις εκδηλώσεις,

οργανωμένες διαδρομές,

όχημα μεταφοράς αποσκευών,

αυτοκίνητα υποστήριξης,

τελετή απονομής,

επίσημο δείπνο λήξης,

συνάντηση με Έλληνες ιδιοκτήτες supercars και εκδήλωση karting στη Θεσσαλονίκη.

Το ίδιο το αυτοκίνητο δεν περιλαμβανόταν στην τιμή. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να διαθέτουν δικό τους supercar ή να ενοικιάσουν κάποιο μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας. Τα περίπου 8.000 ευρώ, επομένως, αφορούσαν το ταξιδιωτικό πακέτο της διοργάνωσης και σε καμία περίπτωση άδεια για drift, επιταχύνσεις ή οδηγικές επιδείξεις στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Τα supercars που τράβηξαν τα βλέμματα

Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλονίκη ήταν Lotus, Porsche, Ferrari και BMW, με συνολικές αξίες που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ή ξεπερνούν τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Lotus Emira

Το αυτοκίνητο που καταγράφηκε να κινείται στο πλακόστρωτο είναι ένα Lotus Emira. Ανάλογα με την έκδοση, το βρετανικό sportscar μπορεί να αποδίδει έως 400 ίππους, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα κοντά στα 4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που πλησιάζει τα 290 χλμ./ώρα. Η αξία του μπορεί να ξεπερνά σημαντικά τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

Porsche 911 GT3 RS

Ανάμεσα στα εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της διοργάνωσης βρέθηκε και η Porsche 911 GT3 RS. Ο ατμοσφαιρικός εξακύλινδρος κινητήρας των 4,0 λίτρων αποδίδει 525 ίππους, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 296 χλμ./ώρα. Η τιμή της στην Ελλάδα ξεκινά από περίπου 380.000 ευρώ, χωρίς τον πρόσθετο εξοπλισμό.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε επίσης μια Porsche 718 Cayman GT4 RS, με διακριτικά της διοργάνωσης. Το μοντέλο διαθέτει ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο κινητήρα 4,0 λίτρων, αποδίδει περίπου 500 ίππους και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,4 δευτερόλεπτα. Η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 315 χλμ./ώρα, ενώ η τιμή της μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τις 240.000 ευρώ ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Ferrari και BMW M4

Στην πομπή βρίσκονταν ακόμη δύο Ferrari, καθώς και μία BMW M4. Η κορυφαία M4 Competition M xDrive αποδίδει 530 ίππους και 650 Nm ροπής, επιταχύνοντας στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα. Πρόκειται, δηλαδή, για αυτοκίνητα με επιδόσεις που προσεγγίζουν εκείνες αγωνιστικών κατασκευών.