Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά ηλικίας από 4 έως 13 ετών, έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Καουσάμπι, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές της βόρειας Ινδίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα στο χωριό Μανάουρι, και ήταν τόσο ισχυρή ώστε ακούστηκε σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. Το εργοστάσιο καταστράφηκε, ενώ τουλάχιστον πέντε έως επτά γειτονικά σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Κτίρια σε ακτίνα περίπου 50 μέτρων χτυπήθηκαν από το ωστικό κύμα.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή Αμίτ Παλ, 11 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται. Οι αρχές συνέχιζαν τις έρευνες στα ερείπια, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι άνθρωποι μπορεί να είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

#WATCH | Kaushambi, UP: A reported explosion occured at a firecracker manufacturing unit operating in the Pipri police station area.



About five people have been pulled out; emergency care is ongoing. Rescue teams and police forces remain on the spot. pic.twitter.com/fyoP0QLrcj — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 31, 2026

Η έκρηξη ισοπέδωσε σπίτια

Μαρτυρίες και τοπικά δημοσιεύματα περιγράφουν σκηνές χάους. Μετά την πρώτη ισχυρή έκρηξη ακολούθησαν διαδοχικοί κρότοι από τα πυροτεχνήματα που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο κτίριο, ενώ ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε την περιοχή.

Κάτοικοι έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν στη μεταφορά τραυματιών ακόμη και με αυτοσχέδια μέσα, πριν φτάσουν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Η άδεια είχε ακυρωθεί από το 2024

Νεότερα στοιχεία δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργούσε η μονάδα. Σύμφωνα με το Press Trust of India, η άδεια του εργοστασίου πυροτεχνημάτων είχε ακυρωθεί ήδη από το 2024.

Η αστυνομία άνοιξε ποινική έρευνα και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως υπεύθυνου της μονάδας, ονόματι Αντίλ. Οι κατηγορίες βασίζονται, μεταξύ άλλων, στη νομοθεσία περί εκρηκτικών.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε επηρεάστηκε ακόμη και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην πολυσύχναστη γραμμή Δελχί–Χάουρα, που περνά κοντά στο σημείο. Τα δρομολόγια ανεστάλησαν για περίπου μία ώρα για λόγους ασφαλείας.

Η κυβέρνηση του Ούταρ Πραντές ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια 200.000 ρουπιών στις οικογένειες κάθε νεκρού και 50.000 ρουπιών στους σοβαρά τραυματίες. Παράλληλα, συγκροτήθηκαν ομάδες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Γιόγκι Αντιτιανάθ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή στις αρχές να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη στους τραυματίες.

Η τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε σειρά πολύνεκρων δυστυχημάτων σε μονάδες παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Ινδία, όπου ζητήματα αδειοδότησης, αποθήκευσης εκρηκτικών υλών και τήρησης των κανόνων ασφαλείας βρίσκονται επανειλημμένα στο επίκεντρο μετά από ανάλογες καταστροφές.