Το κουβάρι της συγκλονιστικής υπόθεσης της Κυψέλης επιχειρούν να ξετυλίξουν οι αρμόδιες αρχές με τα τρία κεντρικά πρόσωπα να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, και ένας 26χρονος Αφγανός σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα, που αφορά διακίνηση ναρκωτικών, και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος θα χειριστεί την υπόθεση προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Παράλληλα, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως τα στοιχεία παράπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, το βρέφος φέρεται να έφερε χτυπήματα με μαχαίρι. Με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές, ώστε να κινηθεί η ποινική διαδικασία και για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.