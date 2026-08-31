Στη σύλληψη μιας 32χρονης αλλοδαπής οικιακής βοηθού προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου αστυνομικοί στην Εκάλη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά κλοπών από κατοικίες όπου εργαζόταν.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές και απείθεια, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η συνολική αξία των κοσμημάτων που φέρεται να αφαίρεσε υπολογίζεται σε περίπου 40.000 ευρώ.

Εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 32χρονη εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε κατοικίες στην Εκάλη και την Αγία Παρασκευή.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι εκμεταλλευόταν την πρόσβαση που είχε στα σπίτια και την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της, αφαιρώντας κοσμήματα χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2025 και να συνεχιζόταν συστηματικά.

Κοσμήματα αξίας περίπου 40.000 ευρώ

Από την έως τώρα έρευνα, η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται σε περίπου 40.000 ευρώ.

Η 32χρονη φέρεται να αφαιρούσε κυρίως κοσμήματα μεγάλης αξίας από τις κατοικίες στις οποίες απασχολούνταν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η δράση της συνδέεται και με άλλες περιπτώσεις.

Χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 32χρονη χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να επιχειρούσε να δυσχεράνει τόσο την ταυτοποίησή της όσο και τον εντοπισμό της από τις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, μάλιστα, φέρεται να μη συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε και στην κατηγορία της απείθειας.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή της και στην οικία της, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η 32χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό.