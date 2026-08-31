Σε μια από τις σημαντικότερες εξοπλιστικές συμφωνίες των τελευταίων ετών στην Ευρώπη προχώρησε η Σουηδία, υπογράφοντας σύμβαση ύψους 4,3 δισ. ευρώ για την αγορά τεσσάρων γαλλικών φρεγατών Άμυνας και Επέμβασης FDI.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, επισφραγίζοντας τη στενότερη αμυντική συνεργασία μεταξύ Παρισιού και Στοκχόλμης.

Η συμφωνία σηματοδοτεί παράλληλα ένα ακόμη μεγάλο βήμα στον επανεξοπλισμό της Σουηδίας, η οποία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εγκατέλειψε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024.

Στα 4,3 δισ. ευρώ το μεγάλο εξοπλιστικό deal

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ, και ο διευθυντής της σουηδικής Αρχής Αμυντικού Υλικού, Μίκαελ Γκράνχολμ.

Τις υπογραφές τους στη συμφωνία έβαλαν επίσης οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Κατρίν Βοτρέν και Πολ Γιόνσον.

Με την αγορά των τεσσάρων FDI, η Στοκχόλμη επιδιώκει να ενισχύσει δραστικά τις ναυτικές και αντιαεροπορικές δυνατότητές της σε μια περίοδο κατά την οποία η Βαλτική έχει μετατραπεί σε μία από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές ασφαλείας της Ευρώπης.

Η πρώτη φρεγάτα στη Σουηδία το 2030

Η σουηδική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει ήδη από τον Μάιο την πρόθεσή της να προχωρήσει στην αγορά των γαλλικών φρεγατών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα νέα πολεμικά πλοία θα επιτρέψουν στη Σουηδία να τριπλασιάσει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνάς της, ενισχύοντας σημαντικά την προστασία του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2030 και τα νέα πλοία θα συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα και ισχυρότερα του σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού.

Κρίστερσον: Προστασία ακόμη και από βαλλιστικούς πυραύλους

Ο Σουηδός πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας που θα προσφέρουν οι FDI.

Όπως είπε, οι φρεγάτες θα λειτουργούν ως κινητές πλατφόρμες αντιαεροπορικής προστασίας μεγάλου βεληνεκούς στη θάλασσα, προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητες αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Κρίστερσον παρέπεμψε μάλιστα ευθέως στην εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία και στα μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

«Οι φρεγάτες γίνονται κινητές πλατφόρμες που προσφέρουν στη Σουηδία τη δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς από τη θάλασσα και προστασία από τους βαλλιστικούς πυραύλους», σημείωσε.

Η Ουκρανία άλλαξε τα πάντα για τη Σουηδία

Η συμφωνία έρχεται ως συνέχεια της ριζικής αλλαγής στη σουηδική πολιτική ασφάλειας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Στοκχόλμη ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επανεξοπλισμού, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2024, έγινε επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ.

Η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Βαλτική και η αντίληψη περί αυξανόμενης ρωσικής απειλής έχουν έκτοτε οδηγήσει τη χώρα σε σημαντική αύξηση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Οι τέσσερις γαλλικές φρεγάτες αποτελούν πλέον ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια αυτής της στρατηγικής.

Μακρόν: «Η ευρωπαϊκή κυριαρχία οικοδομείται από κοινού»

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε πάνω στη γαλλική φρεγάτα Amiral Ronarc’h, η οποία είχε ελλιμενιστεί στο λιμάνι της Στοκχόλμης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε τη συμφωνία ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

«Η Γαλλία και η Σουηδία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία οικοδομείται από κοινού», ανέφερε.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι και άλλοι σύμμαχοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας, επενδύοντας περισσότερο στην κοινή ευρωπαϊκή αμυντική βάση.

«Σφραγίζουμε μια σημαντική, αμοιβαία και φιλόδοξη στρατηγική συνεργασία», τόνισε.

«Το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ γίνεται ολοένα και πιο ισχυρό»

Ο Ουλφ Κρίστερσον έστειλε από την πλευρά του ένα σαφές μήνυμα για τη νέα πραγματικότητα ασφαλείας στην Ευρώπη.

«Όλοι ξέρουν πλέον ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλειά μας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ γίνεται ολοένα και πιο ισχυρό».

Η αγορά των τεσσάρων FDI αποκτά έτσι ευρύτερη γεωπολιτική σημασία.

Δεν αποτελεί απλώς μια συμφωνία για τέσσερα νέα πολεμικά πλοία, αλλά μέρος της προσπάθειας των ευρωπαϊκών κρατών να ενισχύσουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνατότητες, να θωρακίσουν την ανατολική και βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να προσαρμοστούν σε μια Ευρώπη όπου η ασφάλεια έχει επιστρέψει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.