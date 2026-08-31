Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεωφόρο Κηφισού. Η καραμπόλα προκάλεσε έντονη αναστάτωση και μεγάλα προβλήματα στη μετακίνηση των οδηγών.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε άμεσα κυκλοφοριακό έμφραγμα, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε μεγάλο μήκος, ξεκινώντας πλέον από το ύψος της Μεταμόρφωσης.



Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή.



Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.