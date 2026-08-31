Έντονη συγκίνηση προκάλεσε στις τάξεις της Εθνικής Αργεντινής η ανακοίνωση της απόσυρσης από την «αλμπισελέστε», του Λιονέλ Μέσι με αρκετούς από τους συμπαίκτες του να τον αποχαιρετούν με μηνύματα στα social media.

Παίκτες όπως οι Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νικολάς Ταλιαφίκο, Κριστιάν Ρομέρο, Λεάντρο Παρέδες και Ροντρίγκο Ντε Πολ, οι οποίοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στον αρχηγό τους για όσα έζησαν μαζί του.

«Μικρός σε έβλεπα να παίζεις και ονειρευόμουν ότι κάποια ημέρα θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σου ένα γήπεδο. Η ζωή μού έδωσε πολύ περισσότερα από όσα μπορούσα να φανταστώ: να φορέσω τη φανέλα της εθνικής, να μοιραστώ μαζί σου τα αποδυτήρια και να παίξω ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στο πλευρό σου», ανέφερε αρχικά ο Τζουλιάνο Σιμεόνε και πρόσθεσε:

«Σήμερα αποχαιρετά την εθνική ο παίκτης που όλοι θαυμάζουμε. Για μένα, όμως, αποχαιρετά και το είδωλο που παρακολουθούσα όταν ήμουν μικρός και που κάποια ημέρα είχα την τύχη να έχω στο πλευρό μου. Είσαι αιώνιος. Άπειρα ευχαριστώ, Λίο».

Ο Νικολάς Ταλιαφίκο επέλεξε μία φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζεται με τον Μέσι φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής και συνόδευσε το στιγμιότυπο με το μήνυμα: «Αιώνια ευχαριστώ, Λίο Μέσι».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Κριστιάν Ρομέρο, ο οποίος αναδημοσίευσε την ανακοίνωση του Μέσι και έγραψε: «Σε αγαπώ, σε θαυμάζω και θα σου είμαι πάντα ευγνώμων για όλα όσα μου έδωσες και για όλα όσα πρόσφερες στη χώρα μας. Ευχαριστώ για τόσα πολλά, αρχηγέ».

Ο Λεάντρο Παρέδες τον χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο όλων: «Ευχαριστώ για τα πάντα! Είσαι και θα είσαι πάντα ο μεγαλύτερος όλων. Σε αγαπάμε, αρχηγέ», έγραψε.

Τέλος, από τους πιο συναισθηματικούς αποχαιρετισμούς ήταν εκείνος του Ροντρίγκο Ντε Πολ, ο οποίος στάθηκε όχι μόνο στην ποδοσφαιρική αξία του αρχηγού του, αλλά και στον χαρακτήρα του.

«Η άνευ όρων αγάπη σου για τη χώρα μας, οι εσωτερικές μάχες σου για να μην τα παρατήσεις ποτέ, η δύναμή σου για να αντέχεις πάντα τις αδικίες, η ηγετική σου ικανότητα και η ανθρώπινη πλευρά σου απέναντι σε κάθε παίκτη που ερχόταν στην ομάδα ώστε να αισθάνεται καλά, η προσοχή σου σε κάθε εργαζόμενο της εθνικής. Μόνο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που μας έκανες τόσο, μα τόσο ευτυχισμένους. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα χαμόγελα μας χάρισες. Είσαι αιώνιος», έγραψε χαρακτηριστικά.