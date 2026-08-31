Η Άννα Μαρία συμπλήρωσε τα 80 της χρόνια την Κυριακή 30 Αυγούστου, με τον επίσημο βασιλικό λογαριασμό της Δανίας να προχωρά σε σχετική ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την ειδική έκπληξη που της ετοίμασαν τα οικεία της πρόσωπα.

Με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων της, δημοσιεύθηκε μια ανέκδοτη φωτογραφία συνοδευόμενη από τη λεζάντα:

«Χρόνια πολλά στην Αυτής Μεγαλειότητα βασίλισσα Άννα Μαρία, η οποία σήμερα συμπληρώνει τα 80 της χρόνια. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η βασίλισσα Άννα Μαρία πραγματοποίησε μια μεγάλη επιθυμία της, καθώς επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Γροιλανδία. Το ταξίδι περιλάμβανε στάσεις στο Νουούκ και το Ιλούλισατ και ήταν ένα δώρο από τις δύο αδελφές της βασίλισσας Άννας Μαρίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Αυτής Μεγαλειότητα συνοδευόταν από τη μικρότερη κόρη της, Θεοδώρα.»

Η Άννα Μαρία είναι η βενιαμίν της οικογένειας του Φρειδερίκου Θ΄ και της Ίνγκριντ, έχοντας δύο μεγαλύτερες αδελφές: την πρώην βασίλισσα της Δανίας, Μαργκρέτε, και την πριγκίπισσα Βενεδίκτη

Το πλαίσιο της επίσκεψης στη Γροιλανδία

Η περιοχή που επισκέφθηκε η Άννα Μαρία αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, διατηρώντας εκτεταμένη αυτονομία και θεσμοθετημένο δικαίωμα αυτοδιάθεσης για τους κατοίκους της.

Η Άννα Μαρία γιόρτασε τα 80ά της γενέθλια, με τις αδερφές της να της κάνουν δώρο ένα ταξίδι στη Γροιλανδία.

Η γεωγραφική θέση του Νουούκ στον Βόρειο Ατλαντικό προσελκύει σταθερά το διεθνές ενδιαφέρον. Μάλιστα, το 2026 οι συζητήσεις γύρω από το καθεστώς της Αρκτικής αναζωπυρώθηκαν μετά τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό έλεγχο, με τη διοίκηση της Γροιλανδίας να ξεκαθαρίζει πως παραμένει αυτόνομο μέρος του δανικού κράτους.

Οι Σπέτσες και η κίνηση του εγγονού της

Παράλληλα με τις αποκαλύψεις για το ταξίδι στην Αρκτική, η Άννα Μαρία βρέθηκε – σύμφωνα με πληροφορίες- στις Σπέτσες για να γιορτάσει την ημέρα μακριά από τη δημοσιότητα, μαζί με μέλη της οικογένειάς της.

Στο νησί του Αργοσαρωνικού βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ. Ο εγγονός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του παππού του, με τον ιερέα του νησιού, πατέρα Γρηγόριο Νανακούδη, να δημοσιοποιεί φωτογραφίες από την επίσκεψη στον ναό και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σπετσών.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τόπου συνδέεται με τις πολυετείς οικογενειακές παραδόσεις και τις καλοκαιρινές αναμνήσεις που διατηρούν στην περιοχή.