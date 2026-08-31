Τον δικό του δρόμο θα αποκτήσει ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τουρκία, στην περιοχή όπου διαμένει μετά τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ.

Αυτό έκανε γνωστό ο Δήμαρχος του Δήμου Γιόμρα, Μουσταφά Μπιγίκ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποτελεί πηγή μεγάλης υπερηφάνειας το γεγονός ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, θα κατοικεί στην περιοχή μας.

Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που θα λάβουμε αυτή την εβδομάδα, θα ονομάσουμε τον δρόμο όπου βρίσκεται το σπίτι του Σαλάχ «Οδό Μοχάμεντ Σαλάχ». Εμείς κάναμε αυτό που μπορούσαμε, τώρα είναι η σειρά του Σαλάχ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός μετακόμισε στην Τραμπζονσπόρ ως ελεύθερος από την Λίβερπουλ και σημείωσε δύο τέρματα στην πρώτη του παρουσία ως βασικός στη νίκη επί της Μπασακσεχίρ για τη Super Lig.