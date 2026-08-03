Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Τραγανού, στον Δήμο Πηνειού Ηλείας, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πηνειού με υδροφόρες.

Έκλεισε τμήμα της Ολυμπίας Οδού

Λόγω της πυρκαγιάς, δόθηκε εντολή να κλείσει τμήμα της Ολυμπίας Οδού, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει στον δρόμο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με εντολή της Τροχαίας πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης, στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας.

Οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.