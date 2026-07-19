Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που βρίσκονται στο στόχαστρο ρωσικών κρατικά υποστηριζόμενων ομάδων χάκερ, οι οποίες παραβιάζουν κάμερες ασφαλείας συνδεδεμένες στο διαδίκτυο με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών στρατιωτικής αξίας. Την προειδοποίηση απευθύνουν οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών, κάνοντας λόγο για ευρείας κλίμακας επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας που εκτείνεται σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας της Ολλανδίας (AIVD) και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας (MIVD), τουλάχιστον μία ρωσική υπηρεσία πληροφοριών πραγματοποιεί συντονισμένες επιχειρήσεις με στόχο κάμερες που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου. Βασικός σκοπός είναι η παρακολούθηση στρατιωτικών διαδρομών, μεταφορών στρατιωτικού υλικού και αποστολών οπλισμού προς την Ουκρανία.

Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών που επηρεάζονται

Η αναφορά των ολλανδικών υπηρεσιών αφορά συνολικά 13 χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η Ελλάδα. Οι επιθέσεις επικεντρώνονται σε κάμερες ασφαλείας που είναι εκτεθειμένες στο διαδίκτυο και μπορούν να αποτελέσουν πηγή πολύτιμων πληροφοριών για τις κινήσεις στρατιωτικών οχημάτων και τις γραμμές εφοδιασμού.

Στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι παραβιασμένες κάμερες χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και για τον εντοπισμό Ουκρανών στρατιωτών, ενώ οι πληροφορίες αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια για απόπειρες εξόντωσής τους και καταστροφής στρατιωτικού εξοπλισμού.

Πώς αποκτούν πρόσβαση στις κάμερες

Σύμφωνα με το therecord οι χάκερ εντοπίζουν μέσω διαδικτύου κάμερες ασφαλείας που παραμένουν εκτεθειμένες και εκμεταλλεύονται γνωστά κενά ασφαλείας, όπως προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης, παλαιές εκδόσεις λογισμικού (firmware) και εργοστασιακές ρυθμίσεις που δεν έχουν αλλάξει.

Αφού αποκτήσουν πρόσβαση, χρησιμοποιούν λογισμικό αναγνώρισης εικόνας για να αναλύουν αυτόματα τις ζωντανές εικόνες, εντοπίζοντας στρατιωτικά οχήματα και το φορτίο που μεταφέρουν.

Η προειδοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών

Οι ολλανδικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις παραβιασμένες κάμερες όχι μόνο για πληροφορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και για τη συλλογή στρατιωτικά χρήσιμων δεδομένων εντός χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις εκτός Ουκρανίας, οι υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποδεικνύει την ικανότητα της Ρωσίας να συγκεντρώνει επιχειρησιακές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Για τον λόγο αυτό, καλούν οργανισμούς και φορείς που χρησιμοποιούν κάμερες συνδεδεμένες στο διαδίκτυο να ενισχύσουν τα μέτρα κυβερνοασφάλειας, αντικαθιστώντας τους προεπιλεγμένους κωδικούς, εγκαθιστώντας όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού και ελέγχοντας προσεκτικά τις ρυθμίσεις των συσκευών τους.