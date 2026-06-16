Ανάσα μίας εβδομάδας δίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς αποφασίστηκε παράταση επτά ημερών για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Η προθεσμία, που έληγε στις 15 Ιουνίου, μεταφέρεται πλέον για τις 22 Ιουνίου, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους πολίτες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων καλούνται να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των χώρων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η ευθύνη των πολιτών δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης. Η διατήρηση της καθαριότητας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.

Ποια ακίνητα εξαιρούνται

Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται:

Οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι.

Οι φυτεμένες επιφάνειες σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών και πολυκατοικιών.

Αντίστοιχοι περιποιημένοι χώροι σε συναφείς εγκαταστάσεις.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Ο καθαρισμός των οικοπέδων δεν περιορίζεται μόνο στην κοπή των χόρτων. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προχωρήσουν σε σειρά εργασιών πυροπροστασίας που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα απαιτείται:

Απομάκρυνση ξερών, σπασμένων ή επικίνδυνων δέντρων και κλαδιών.

Κοπή και απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλλων και καύσιμης φυτικής ύλης.

Αποκλάδωση δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους όπου χρειάζεται.

Αραίωση της πυκνής θαμνώδους βλάστησης.

Απομάκρυνση εύφλεκτων ή εκρήξιμων υλικών.

Καθαρισμός από κάθε είδους απορρίμματα.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες έχουν την ευθύνη για τη νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων του καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά διοικητικά και ποινικά πρόστιμα.

Πρόστιμο 500 ευρώ

Επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και ταυτόχρονα δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση.

Πρόστιμο 100 ευρώ

Αφορά ιδιοκτήτες που έχουν πραγματοποιήσει τον καθαρισμό αλλά παρέλειψαν να υποβάλουν τη δήλωση στην πλατφόρμα.

Πρόστιμο 5.000 ευρώ και φυλάκιση

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ ο νόμος προβλέπει και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Πρόστιμο έως 2.000 ευρώ από τον δήμο

Εάν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου διαπιστωθεί ότι το οικόπεδο παραμένει ακαθάριστο ή δεν συντηρείται επαρκώς, ο δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 200 ευρώ ούτε μεγαλύτερο από 2.000 ευρώ.

Τι ισχύει για όσους δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση

Για πολίτες που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω ΚΕΠ ή στην κατά τόπους αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί κρίσιμο μέτρο πρόληψης για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου.