Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των μέτρων πυροπροστασίας στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες βρίσκεται στην τελική της ευθεία, καθώς οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Μετά την παράταση που δόθηκε από την Πολιτεία, οι υπόχρεοι έχουν περιθώριο έως και τις 22 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες, καθώς η αρχική προθεσμία εξέπνεε στις 15 Ιουνίου.

Παράλληλα, οι χώροι που θα καθαριστούν πρέπει να διατηρηθούν σε αυτή την κατάσταση έως και τις 31 Οκτωβρίου, οπότε ολοκληρώνεται η αντιπυρική περίοδος.

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή όσοι έχουν τη χρήση οικοπέδων και ακάλυπτων εκτάσεων οφείλουν να απομακρύνουν κάθε μορφή επικίνδυνης καύσιμης ύλης, όπως ξερά χόρτα, κλαδιά, δέντρα που έχουν ξεραθεί, θαμνώδη βλάστηση και γενικότερα εύφλεκτα υλικά που μπορούν να συμβάλουν στην εκδήλωση ή την ταχεία επέκταση μιας πυρκαγιάς.

Παράλληλα με τον καθαρισμό, είναι υποχρεωτική και η υποβολή σχετικής δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών μέχρι και τις 22 Ιουνίου.

Τι απαιτείται να γίνει

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

α) Την κοπή και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται πολύ κοντά σε κτίρια.

β) Την απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης από το έδαφος, όπως φύλλα, ξερά χόρτα και πεσμένα ξερά κλαδιά.

γ) Την αποκλάδωση των δέντρων και την ανύψωση της κόμης τους από το έδαφος, ανάλογα με το είδος και την ηλικία κάθε δέντρου.

δ) Τη μείωση της πυκνότητας της θαμνώδους βλάστησης ώστε να περιορίζεται η κάλυψη του εδάφους.

ε) Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών, αναφλέξιμων ή εκρηκτικών υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων ή αντικειμένων που μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οργανωμένοι και συντηρημένοι κήποι, καθώς και οι φυτεμένοι ακάλυπτοι χώροι πολυκατοικιών και άλλων κτιρίων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Οι πολίτες υποχρεούνται επίσης να φροντίζουν για τη νόμιμη και ασφαλή αποκομιδή των υπολειμμάτων του καθαρισμού. Η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη ή απόρριψή τους απαγορεύεται ρητά.

Οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν

Για όσους δεν προχωρήσουν στην απαιτούμενη δήλωση προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα:

Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει τον καθαρισμό και δεν υποβάλουν δήλωση.

Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά δεν έχουν καταθέσει τη σχετική δήλωση.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι ποινές για ψευδή δήλωση στο Μητρώο, καθώς προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Για περιπτώσεις πολιτών που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε λόγω ηλικίας, αναπηρίας είτε εξαιτίας άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε στη συνέχεια να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόστιμα και χρεώσεις από τους δήμους

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός ή δεν διατηρείται ο χώρος καθαρός καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες κυρώσεις.

Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, εφόσον ο δήμος αναγκαστεί να παρέμβει και να καθαρίσει ο ίδιος το οικόπεδο, το συνολικό κόστος των εργασιών και της απομάκρυνσης των υλικών θα καταλογιστεί εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους.