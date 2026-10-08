Το νέο Πρόγραμμα προνομίων my K παρουσιάζει η Κωτσόβολος, προσφέροντας πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές και μια σειρά από προνόμια που δίνουν περισσότερη αξία σε κάθε αγορά και σε κάθε σημείο επαφής με την εταιρεία.

Μέσα από το my K, η Κωτσόβολος διευρύνει την εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της πέρα από τη στιγμή της αγοράς, χτίζοντας μια σχέση με συνέχεια και ουσιαστική αξία. Από την επιλογή ενός προϊόντος και την παράδοσή του έως την τεχνική υποστήριξη και κάθε επόμενη ανάγκη, το νέο Πρόγραμμα δημιουργεί ένα οικοσύστημα προνομίων και υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών και τους συνοδεύει σε κάθε στάδιο της εμπειρίας τους.

Το my K διαθέτει δύο επίπεδα προνομίων: το my K standard, το οποίο παρέχεται δωρεάν σε όλους, και το my K premium, το οποίο διατίθεται με ετήσια συνδρομή και προσφέρει ένα διευρυμένο σύνολο προνομίων.

Τα μέλη του my K standard, αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές για εκατοντάδες προϊόντα,ενώ το my K premium διευρύνει ακόμη περισσότερο τα προνόμια, με αποκλειστικές προσφορές σε ακόμη περισσότερα προϊόντα και επιπλέον παροχές. Σε αυτές περιλαμβάνονται δωρεάν ετήσια συνδρομή efood pro, κουπόνια αγορών Κωτσόβολος, δωρεάν μεταφορικά στην πρώτη παραγγελία, παραδόσεις σε 60’ ή με ραντεβού σε προνομιακή τιμή, καθώς και προνόμια που σχετίζονται με την Τεχνική Υποστήριξη Total Support Insurance και το Care & Cover, ένα πακέτο φροντίδας συσκευών. Παράλληλα, τα μέλη του my K premium έχουν πρόσβαση σε αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης.

Μέσα από το my K, η Κωτσόβολος διευρύνει την εμπειρία που προσφέρει πέρα από τη μεμονωμένη συναλλαγή. Η σχέση συνεχίζεται μετά το ταμείο, στην επόμενη ανάγκη, στην επόμενη αγορά και σε κάθε νέα αλληλεπίδραση, με προνόμια και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών.

Η επικοινωνιακή καμπάνια του my K αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Για να έχεις αυτά που εσύ θες και κάτι παραπάνω, εδώ είμαστε», αποτυπώνοντας τη συνολικότερη σχέση της Κωτσόβολος με τον πελάτη. Στο δημιουργικό της καμπάνιας, οι άνθρωποι της Κωτσόβολος λειτουργούν ως ένα απόλυτα συντονισμένο σύστημα γύρω από τον πελάτη, έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να του προσφέρει κάθε φορά αυτό που χρειάζεται – και κάτι παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια του Προγράμματος my K, επισκεφθείτε το www.kotsovolos.gr/pages/myk .