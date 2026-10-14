Στη Νάπολη της Ιταλίας βρίσκεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο αναμένεται να αναλάβει τις έρευνες βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI).

Για το εξειδικευμένο πλοίο έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, ενόψει της επανεκκίνησης των θαλάσσιων ερευνών που απαιτούνται για την προώθηση του έργου.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με πιθανό χρονικό ορίζοντα τον Νοέμβριο. Στο μεταξύ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την έκδοση της σχετικής NAVTEX.

Ο ρόλος της γαλλικής σημαίας και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Η επανέναρξη των ερευνών έρχεται μετά την ένταση που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2024, όταν δύο ιταλικά πλοία επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ανοιχτά της Κάσου, αλλά παρεμποδίστηκαν από τουρκικά πολεμικά πλοία.

Στο νέο στάδιο προετοιμασίας του έργου, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη γαλλική σημαία του Abeille Marengo. Η παρουσία του εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει τη στάση της Τουρκίας και να περιορίσει τις αντιδράσεις κατά τη διεξαγωγή των ερευνών.

Παράλληλα, η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο μετοχικό σχήμα του έργου αποτελεί μία ακόμη εξέλιξη στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη συνέχιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Πώς θα γίνουν οι έρευνες στον βυθό

Το Abeille Marengo θα χρησιμοποιήσει εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ηχοβολιστικά συστήματα, μαγνητόμετρο και κάμερες, προκειμένου να καταγράψει με λεπτομέρεια τις συνθήκες που επικρατούν στον θαλάσσιο πυθμένα κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του καλωδίου.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν από την κοινοπραξία του Great Sea Interconnector, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη τελική όδευση για τη μετέπειτα πόντιση και εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου.

Η χαρτογράφηση του βυθού αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τον σχεδιασμό των εργασιών, καθώς επιτρέπει την αξιολόγηση των συνθηκών που θα συναντήσει το καλώδιο κατά μήκος της διαδρομής του.

Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών

Για τη διεξαγωγή των ερευνών προβλέπεται ότι το πλοίο θα πρέπει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και το Λιμενικό Σώμα 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, αλλά και σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εργασίες, τις γεωγραφικές συντεταγμένες και την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας.

Στο μεταξύ, αίτημα για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια θαλάσσιων ερευνών με σκοπό την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, έχει κατατεθεί στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος για το γαλλικής σημαίας Abeille Marengo.

Η έναρξη των ερευνών και η έκδοση της σχετικής NAVTEX αποτελούν τα επόμενα βήματα για την προώθηση του Great Sea Interconnector, ενός έργου που συνδέει τον ενεργειακό σχεδιασμό Ελλάδας και Κύπρου.