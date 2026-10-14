Τα μέσα για την ανάσχεση της εκτίναξης των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων «θα πρέπει κατ’ αρχάς να βρεθούν εντός της Γαλλίας» σε επίπεδο προϋπολογισμού ώστε να καθησυχασθούν οι αγορές, δήλωσε σήμερα από την Μπανγκόκ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο πυρετός στην αγορά ομολόγων «δεν περιορίζεται ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Γαλλία, αλλά αγγίζει ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες ειδικές συνθήκες συμβάλλουν ώστε ορισμένες χώρες να πλήττονται ιδιαιτέρως – και η Γαλλία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ κατά την διάρκεια συζήτησης που οργανώθηκε από το δίκτυο CNN στην Μπανγκόκ, όπου διεξάγεται η ετήσια σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ τόνισε ότι εναπόκειται στο Παρίσι να καθησυχάσει τους επενδυτές επιδεικνύοντας δημοσιονομική σοβαρότητα.

«Σε ό,τι αφορά την Γαλλία, η λύση βρίσκεται κατ’ αρχάς και πρωτίστως στην Γαλλία, στο επίπεδο της δημοσιονομικής πολιτικής», προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ υποβαθμίζοντας έτσι την πιθανότητα επέμβασης της ΕΚΤ στην αγορά ομολόγων.

Κατά συνέπεια, στην αγορά κρατικού χρέους, η Γαλλία πλήττεται ιδιαίτερα από τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική και πολιτική της σταθερότητα: το επιτόκιο δανεισμού της για δεκαετή ομόλογα πλησιάζει το 5%

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν, επίσης παρών στην Μπανγκόκ, είχε καλέσει προηγουμένως στους βουλευτές και την κυβέρνηση της Γαλλίας «να αναλάβουν τις ευθύνες τους» για τον προϋπολογισμό.

«Υπάρχουν ορισμένες πρόνοιες στο γαλλικό Σύνταγμα που επιτρέπουν ένας προϋπολογισμός να ψηφισθεί ή να εγκριθεί χωρίς πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», υπενθύμισε αναφερόμενος στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του Συντάγματος ή στην προσφυγή σε διατάγματα.

Η κατάσταση της Γαλλίας προσελκύει και το ενδιαφέρον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. «Η Γαλλία επιδιώκει αυτήν την στιγμή να εγκρίνει προϋπολογισμό που θα έθετε το έλλειμμα και το χρέος της σε καθοδική πορεία», δήλωσε από την Μπανγκόκ η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Θα χρειασθεί ωστόσο χρόνος για να επιστρέψουν σε επίπεδα που μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, πλήρη εμπιστοσύνη, τόσο στον πληθυσμό όσο και στους επενδυτές», προειδοποίησε.